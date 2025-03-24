Tuyển AI Engineer CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển AI Engineer CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS

AI Engineer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp cùng đội ngũ BA phân tích, thiết kế, đưa ra giải pháp để phát triển Dự án phần mềm đáp ứng đúng, đủ các yêu cầu hệ thống
Phân tích và thiết kế các mô hình học máy cho các bài toán AI khác nhau.
Thu thập, tiền xử lý và chuẩn bị dữ liệu cho việc huấn luyện mô hình.
Triển khai và tối ưu hóa các mô hình học máy trên các nền tảng phần cứng và phần mềm khác nhau.
Đánh giá hiệu quả của mô hình và đề xuất các phương án cải tiến.
Viết tài liệu kỹ thuật và báo cáo kết quả nghiên cứu.
Tham gia vào các dự án nghiên cứu và phát triển AI mới.
Hợp tác với các kỹ sư khác để tích hợp AI vào các sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Khoa học máy tính, Công nghệ Phần mềm
Có kiến thức chuyên sâu về các thuật toán học máy và deep learning.
Từ 2 năm kinh nghiệm làm việc với các thư viện và framework học máy phổ biến như TensorFlow, PyTorch, scikit-learn, v.v.
Có kiến thức về các kỹ thuật xử lý dữ liệu và tiền xử lý dữ liệu, kinh nghiệm về xử lý hình ảnh, thị giác máy tính và nhận dạng đối tượng.
Có kinh nghiệm triển khai và tối ưu hóa các mô hình học máy trên các nền tảng khác nhau.
Hiểu toàn bộ quy trình phát triển phần mềm, các mô hình phát triển phần mềm, quy trình quản lý dự án phần mềm theo Agile/Scrum
Đam mê, có định hướng lâu dài trong lĩnh vực AI/ ML/DL
Nắm bắt lý thuyết Neural network, CNN, RNN, Image Classification, Object detection
Thái độ tốt, sẵn sàng làm việc và học hỏi
Chủ động trong công việc
Chú trọng vào kết quả công việc
Có đam mê, không e ngại công cụ và công nghệ mới.

Tại CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, tùy thuộc vào kinh nghiệm và khả năng
Chế độ chính sách lương, thưởng, BHXH, BHYT, BHTN,... đầy đủ.
Có cơ hội trở thành một trong những vị trí key của Công ty
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp
Được đào tạo kỹ năng, công nghệ mới Chuyển đổi số, AI,..
Được huấn luyện đào tạo phát triển năng lực (Kiến thức, kỹ năng, thái độ, thói quen) và định hướng phát triển sự nghiệp để thành công.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS

CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà SBI, Đường 03, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ai-engineer-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job339563
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Shinhan Bank Vietnam
Tuyển AI Engineer Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Shinhan Bank Vietnam
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETNAM INVESTMENTS GROUP
Tuyển AI Engineer VIETNAM INVESTMENTS GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETNAM INVESTMENTS GROUP
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company
Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển AI Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm INNOTECH VIETNAM CORPORATION
Tuyển AI Engineer INNOTECH VIETNAM CORPORATION làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
INNOTECH VIETNAM CORPORATION
Hạn nộp: 03/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 24 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 24 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Văn phòng đại diện Everfit Technologies Inc tại thành phố ĐàNẵng
Tuyển AI Engineer Văn phòng đại diện Everfit Technologies Inc tại thành phố ĐàNẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Văn phòng đại diện Everfit Technologies Inc tại thành phố ĐàNẵng
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company
Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Shinhan Bank Vietnam
Tuyển AI Engineer Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Shinhan Bank Vietnam
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETNAM INVESTMENTS GROUP
Tuyển AI Engineer VIETNAM INVESTMENTS GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETNAM INVESTMENTS GROUP
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company
Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển AI Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm INNOTECH VIETNAM CORPORATION
Tuyển AI Engineer INNOTECH VIETNAM CORPORATION làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
INNOTECH VIETNAM CORPORATION
Hạn nộp: 03/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 24 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 24 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Văn phòng đại diện Everfit Technologies Inc tại thành phố ĐàNẵng
Tuyển AI Engineer Văn phòng đại diện Everfit Technologies Inc tại thành phố ĐàNẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Văn phòng đại diện Everfit Technologies Inc tại thành phố ĐàNẵng
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company
Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển AI Engineer CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển AI Engineer CÔNG TY TNHH FRIENDIFY AI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 28 Triệu CÔNG TY TNHH FRIENDIFY AI
18 - 28 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển AI Engineer Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển AI Engineer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT
15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển AI Engineer CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển AI Engineer CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC CHÍNH SÁCH VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KINH TẾ VIETSTATS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC CHÍNH SÁCH VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KINH TẾ VIETSTATS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển AI Engineer Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 40 Triệu Công ty CP Phần mềm MOR
Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển AI Engineer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển AI Engineer BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 2 USD Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
1,000 - 2 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NAM LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NAM LONG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển AI Engineer HS DIGITAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu HS DIGITAL
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển AI Engineer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển AI Engineer Công ty TNHH Công nghệ enSightful làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Công nghệ enSightful
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,500 USD Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
800 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển AI Engineer Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu Công ty CP Phần mềm MOR
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển AI Engineer De Heus LLC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD De Heus LLC
1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển AI Engineer Công ty TNHH cung cấp dịch vụ viễn thông phương thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 50 Triệu Công ty TNHH cung cấp dịch vụ viễn thông phương thảo
40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển AI Engineer Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Shinhan Bank Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển AI Engineer Puwell Cloud Tech Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1200 - 2000 Triệu Puwell Cloud Tech Limited
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển AI Engineer De Heus LLC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD De Heus LLC
1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển AI Engineer Cong Ty TNHH Cube System Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Cong Ty TNHH Cube System Viet Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển AI Engineer GOT IT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận GOT IT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển AI Engineer Công ty TNHH Grooo International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Grooo International
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển AI Engineer CÔNG TY TNHH GIANTY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIANTY VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển AI Engineer TMA Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận TMA Solutions
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển AI Engineer RELIA SYSTEMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận RELIA SYSTEMS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển AI Engineer CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm