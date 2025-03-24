Tuyển AI Engineer CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp cùng đội ngũ BA phân tích, thiết kế, đưa ra giải pháp để phát triển Dự án phần mềm đáp ứng đúng, đủ các yêu cầu hệ thống

Phân tích và thiết kế các mô hình học máy cho các bài toán AI khác nhau.

Thu thập, tiền xử lý và chuẩn bị dữ liệu cho việc huấn luyện mô hình.

Triển khai và tối ưu hóa các mô hình học máy trên các nền tảng phần cứng và phần mềm khác nhau.

Đánh giá hiệu quả của mô hình và đề xuất các phương án cải tiến.

Viết tài liệu kỹ thuật và báo cáo kết quả nghiên cứu.

Tham gia vào các dự án nghiên cứu và phát triển AI mới.

Hợp tác với các kỹ sư khác để tích hợp AI vào các sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Khoa học máy tính, Công nghệ Phần mềm

Có kiến thức chuyên sâu về các thuật toán học máy và deep learning.

Từ 2 năm kinh nghiệm làm việc với các thư viện và framework học máy phổ biến như TensorFlow, PyTorch, scikit-learn, v.v.

Có kiến thức về các kỹ thuật xử lý dữ liệu và tiền xử lý dữ liệu, kinh nghiệm về xử lý hình ảnh, thị giác máy tính và nhận dạng đối tượng.

Có kinh nghiệm triển khai và tối ưu hóa các mô hình học máy trên các nền tảng khác nhau.

Hiểu toàn bộ quy trình phát triển phần mềm, các mô hình phát triển phần mềm, quy trình quản lý dự án phần mềm theo Agile/Scrum

Đam mê, có định hướng lâu dài trong lĩnh vực AI/ ML/DL

Nắm bắt lý thuyết Neural network, CNN, RNN, Image Classification, Object detection

Thái độ tốt, sẵn sàng làm việc và học hỏi

Chủ động trong công việc

Chú trọng vào kết quả công việc

Có đam mê, không e ngại công cụ và công nghệ mới.

Tại CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, tùy thuộc vào kinh nghiệm và khả năng

Chế độ chính sách lương, thưởng, BHXH, BHYT, BHTN,... đầy đủ.

Có cơ hội trở thành một trong những vị trí key của Công ty

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp

Được đào tạo kỹ năng, công nghệ mới Chuyển đổi số, AI,..

Được huấn luyện đào tạo phát triển năng lực (Kiến thức, kỹ năng, thái độ, thói quen) và định hướng phát triển sự nghiệp để thành công.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS

