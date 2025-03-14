Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPP TOÀN CẦU
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPP TOÀN CẦU

AI Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPP TOÀN CẦU

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Phát triển mô hình AI/ML: Tham gia vào việc thiết kế, xây dựng và thử nghiệm các mô hình Machine Learning (ML) và Deep Learning (DL) dưới sự hướng dẫn của các kỹ sư cấp cao.
Xây dựng và ứng dụng LLM: Hỗ trợ triển khai và tối ưu hóa các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trong các dự án liên quan đến xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).
Phân tích dữ liệu: Tham gia vào các giai đoạn tiền xử lý dữ liệu, phân tích dữ liệu để hỗ trợ phát triển các giải pháp AI.
Nghiên cứu và phát triển: Học hỏi, nghiên cứu các công nghệ mới trong lĩnh vực AI/ML, và áp dụng vào các dự án thực tế.
Hợp tác nhóm: Làm việc chặt chẽ với các nhóm kỹ thuật và sản phẩm để phát triển và triển khai các giải pháp AI.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1-2 năm kinh nghiệm trong phát triển AI/ML là một lợi thế, nhưng không bắt buộc.
Chấp nhận sinh viên mới ra trường
Thành thạo một ngôn ngữ lập trình như Python, R, hoặc Java.
Khả năng sử dụng Tiếng Anh giao tiếp thành thạo.
Hiểu biết về các framework ML/DL như TensorFlow, PyTorch, Keras là một lợi thế.
Có kiến thức cơ bản về xử lý và phân tích dữ liệu.
Tinh thần học hỏi, có khả năng làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc.
Ưu tiên: Ứng viên đã từng thực hiện các dự án liên quan đến AI/ML trong quá trình học tập hoặc thực tập.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPP TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Đến với UPP Global Technology, ứng viên có cơ hội được:
Làm việc trong môi trường trẻ, minh bạch với cơ hội thăng tiến rõ ràng
Được tạo điều kiện tối đa để phát triển năng lực cá nhân, tập thể và năng suất làm việc
Lương thỏa thuận theo năng lực up to 20M. Nhận 100% lương trong quá trình thử việc.
Lương tháng 13, định kỳ đánh giá hiệu quả công việc hàng năm. Thưởng khi có thành tích xuất sắc.
Chăm sóc sức khỏe định kỳ hàng năm
Ngoài các gói bảo hiểm cơ bản theo quy định của Luật Lao Động, bạn còn được tham gia gói bảo hiểm sức khỏe của PTI sau thời gian thử việc
Được cấp laptop, máy tính làm việc
Tiền lương làm thêm giờ theo quy định của nhà nước
Cách thức ứng tuyển: Ứng viên gửi 1 bản CV Tiếng Anh kèm link các dự án đã làm.
Ngày làm việc: Làm việc từ T2-T6; nghỉ T7, CN, Lễ Tết.
Thời gian làm việc linh hoạt: 8 tiếng/ngày, trong khoảng 8h00 - 10h00 và kết thúc trong khoảng 17h00 đến 19h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPP TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPP TOÀN CẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPP TOÀN CẦU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Mitec Building, Duong Dinh Nghe Street, Cau Giay District, Ha Noi, Viet Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

