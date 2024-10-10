Tuyển Automation Tester Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 32 Triệu

Mức lương 25 - 32 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà IDMC, 18 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Automation Tester Với Mức Lương 25 - 32 Triệu

Tham gia dự án lớn với 1 số khách hàng Mỹ/Úc/Malaysia,... Tiếp nhận, quản lý, phân tích và phát triển kịch bản kiểm thử thủ công và bộ công cụ kiểm thử phần mềm tự động Xây dựng kịch bản automation test, xây dựng tool test tự động cho ứng dụng: web, mobile

Tham gia dự án lớn với 1 số khách hàng Mỹ/Úc/Malaysia,...

Tiếp nhận, quản lý, phân tích và phát triển kịch bản kiểm thử thủ công và bộ công cụ kiểm thử phần mềm tự động

Xây dựng kịch bản automation test, xây dựng tool test tự động cho ứng dụng: web, mobile

Với Mức Lương 25 - 32 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu sử dụng thành thạo 1 trong các Automation testing tool: Selenium/Cypress Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình Java/C#. Có kinh nghiệm Selenium Webdriver, Junit, TestNG, Cucumber và Extent reports Hiểu rõ quy trình phát triển phầm mềm Agile / Scrum Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ như: Jira, Postman, Jmeter, ... Có từ 2 năm kinh nghiệm làm auto test Có kinh nghiệm làm việc với hệ quản trị CSDL SQL, PostgreSQL Có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình HTML, CSS, Javascript Có kinh nghiệm: Cypress/Appium là một lợi thế. Có chứng chỉ ISTQB/ISEB là một lợi thế. Giao tiếp tiếng anh tốt

Yêu cầu sử dụng thành thạo 1 trong các Automation testing tool: Selenium/Cypress

Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình Java/C#.

Có kinh nghiệm Selenium Webdriver, Junit, TestNG, Cucumber và Extent reports

Hiểu rõ quy trình phát triển phầm mềm Agile / Scrum

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ như: Jira, Postman, Jmeter, ...

Có từ 2 năm kinh nghiệm làm auto test

Có kinh nghiệm làm việc với hệ quản trị CSDL SQL, PostgreSQL

Có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình HTML, CSS, Javascript

Có kinh nghiệm: Cypress/Appium là một lợi thế.

Có chứng chỉ ISTQB/ISEB là một lợi thế.

Giao tiếp tiếng anh tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng động. Thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước. Môi trường làm việc cởi mở và năng động, khuyến khích trao đổi ý tưởng, trao quyền, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng. Tài năng và thành tích của từng nhân viên được trân trọng, nhân viên xuất sắc được khen thưởng hàng năm. Cơ hội phát triển năng lực, được hỗ trợ phụ cấp chứng chỉ chuyên môn phục vụ công việc (1 triệu – 5 triệu). Một số chứng chỉ cấp cao sẽ được chi trả toàn bộ chi phí từ học và thi. Tham gia lớp học tiếng Anh tổ chức 2 buổi/tuần tại công ty CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ HẤP DẪN. WORK-LIFE BALANCE Review lương từ 1-2 lần/năm. Chính sách thưởng tháng lương 13. Thưởng lễ Tết, 2/9, sinh nhật công ty,... Chế độ du lịch nghỉ mát (gói 6 triệu/ người), teambuilding (2 -3 lần/năm). Tham gia BHXH đầy đủ, thm khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm tại các bệnh viện hàng đầu Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự và người thân: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,... Các hoạt động thể thao, văn hóa đa dạng và phong phú: CLB đá bóng, đạp xe, cầu lông,... Phụ cấp đứng lớp, cùng các giải thưởng Đào tạo: Ngôi sao học tập tháng, Gương mặt giảng viên tiêu biểu, gương mặt học tập năm, nhuận bút...

Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng động. Thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước.

Môi trường làm việc cởi mở và năng động, khuyến khích trao đổi ý tưởng, trao quyền, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng. Tài năng và thành tích của từng nhân viên được trân trọng, nhân viên xuất sắc được khen thưởng hàng năm.

Cơ hội phát triển năng lực, được hỗ trợ phụ cấp chứng chỉ chuyên môn phục vụ công việc (1 triệu – 5 triệu). Một số chứng chỉ cấp cao sẽ được chi trả toàn bộ chi phí từ học và thi.

Tham gia lớp học tiếng Anh tổ chức 2 buổi/tuần tại công ty CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ HẤP DẪN. WORK-LIFE BALANCE

Review lương từ 1-2 lần/năm. Chính sách thưởng tháng lương 13. Thưởng lễ Tết, 2/9, sinh nhật công ty,...

Chế độ du lịch nghỉ mát (gói 6 triệu/ người), teambuilding (2 -3 lần/năm).

Tham gia BHXH đầy đủ, thm khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm tại các bệnh viện hàng đầu

Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự và người thân: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,...

Các hoạt động thể thao, văn hóa đa dạng và phong phú: CLB đá bóng, đạp xe, cầu lông,...

Phụ cấp đứng lớp, cùng các giải thưởng Đào tạo: Ngôi sao học tập tháng, Gương mặt giảng viên tiêu biểu, gương mặt học tập năm, nhuận bút...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin