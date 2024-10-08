Tuyển Bưu chính Viễn thông Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam VNR500 TOP CÔNG TY
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Bưu chính Viễn thông

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT01.07, Khu đô thị An Hưng, Hà Đông

Phân tích yêu cầu nghiệp vụ và chuyển đổi chúng thành yêu cầu kỹ thuật; Tổ chức và duy trì các cuộc họp định kì làm rõ và cập nhật tiến độ dự án. Tạo và duy trì quản lý thay đổi yêu cầu dự án. Tạo và duy trì tài liệu yêu cầu (FRS,SRS, BRD, v.v.); Tham gia phân tích thiết kế luồng nghiệp vụ, đặc biệt là về các sản phẩm ứng dụng mobile Loyalty và Ecommerce. Tham gia phân tích và thiết kế UI/UX design ứng dụng. Hỗ trợ PO/PM trong việc xác định và ưu tiên các tính năng; Hỗ trợ team phát triển trong việc hiểu rõ các yêu cầu; Có kinh nghiệm tham gia các dự án: CRM, Ứng dụng mobile Loyalty, MS teams, PowerPlatform, Ecommerce.
Phân tích yêu cầu nghiệp vụ và chuyển đổi chúng thành yêu cầu kỹ thuật;
Tổ chức và duy trì các cuộc họp định kì làm rõ và cập nhật tiến độ dự án.
Tạo và duy trì quản lý thay đổi yêu cầu dự án.
Tạo và duy trì tài liệu yêu cầu (FRS,SRS, BRD, v.v.);
Tham gia phân tích thiết kế luồng nghiệp vụ, đặc biệt là về các sản phẩm ứng dụng mobile Loyalty và Ecommerce.
Tham gia phân tích và thiết kế UI/UX design ứng dụng.
Hỗ trợ PO/PM trong việc xác định và ưu tiên các tính năng;
Hỗ trợ team phát triển trong việc hiểu rõ các yêu cầu;
Có kinh nghiệm tham gia các dự án: CRM, Ứng dụng mobile Loyalty, MS teams, PowerPlatform, Ecommerce.

Có > 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương; Khả năng suy luận, tư duy logic tốt về phân tích hệ thống, quy trình nghiệp vụ và đặc tả yêu cầu; Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng tư vấn và thuyết phục; Công cụ hỗ trợ: Figma, balsamiq hoặc các công cụ tương đương; Tài liệu: BRD, URD, FRS, SRS, UseCase (UC Document).v.v. Có laptop cá nhân để làm việc
Có > 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương;
Khả năng suy luận, tư duy logic tốt về phân tích hệ thống, quy trình nghiệp vụ và đặc tả yêu cầu;
Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng tư vấn và thuyết phục;
Công cụ hỗ trợ: Figma, balsamiq hoặc các công cụ tương đương;
Tài liệu: BRD, URD, FRS, SRS, UseCase (UC Document).v.v.
Có laptop cá nhân để làm việc

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực, lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh hàng năm. Hưởng các chính sách, chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của Luật lao động Việt Nam : Đóng Bảo hiểm theo đúng quy định của Luật lao động Việt Nam. Nghỉ lễ tết theo quy định và quà từ 500.000 - 1.000.000đ (sinh nhật, 8.3,20.10, 30.4,2.9, tết Dương lịch, chế độ tứ thân phụ mẫu và các chế độ cho con CBNV: tết thiếu nhi, học sinh giỏi) ...... Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ hằng quý, hằng năm, hay các dịp lễ tết, du lịch, sinh nhật, team building,.... Được định hướng nghề nghiệp và có lộ trình thăng tiến. Được tham gia các khóa đào tạo theo chương trình huấn luyện của Công ty. Được đào tạo bài bản về sản phẩm và kiến thức kinh doanh, kỹ năng chuyên môn. Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, khuyến khích sự phát triển của từng nhân viên
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực, lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh hàng năm.
Hưởng các chính sách, chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của Luật lao động Việt Nam : Đóng Bảo hiểm theo đúng quy định của Luật lao động Việt Nam. Nghỉ lễ tết theo quy định và quà từ 500.000 - 1.000.000đ (sinh nhật, 8.3,20.10, 30.4,2.9, tết Dương lịch, chế độ tứ thân phụ mẫu và các chế độ cho con CBNV: tết thiếu nhi, học sinh giỏi) ......
Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ hằng quý, hằng năm, hay các dịp lễ tết, du lịch, sinh nhật, team building,....
Được định hướng nghề nghiệp và có lộ trình thăng tiến.
Được tham gia các khóa đào tạo theo chương trình huấn luyện của Công ty.
Được đào tạo bài bản về sản phẩm và kiến thức kinh doanh, kỹ năng chuyên môn.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, khuyến khích sự phát triển của từng nhân viên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: BT01.07, Khu đô Thị An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

