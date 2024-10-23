Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty Cổ phần Hana Korea Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

● R&D: Nghiên cứu về sản phẩm, phác đồ chuyên sâu sản phẩm phân phối để trainning

trực tiếp cho khách hàng là các Bác sĩ/ chủ Spa đối tác;

● Làm việc với khách hàng: Hỗ trợ team kinh doanh đi tới cơ sở của đối tác để demo sản

phẩm/dịch vụ, đào tạo và chuyển giao phác đồ điều trị

● Đào tạo nội bộ: Tham gia giảng dạy, chuẩn bị các tài liệu bài giảng, các khóa đào tạo

chuyên môn của công ty đến các thành viên

● Tham gia các sự kiện, event, hội nghị, hội thảo,... của ngành, nghề với vai trò Bác sĩ nhãn

hàng khi được yêu cầu ( có thể do công ty tổ chức hoặc công ty tài trợ tổ chức )

● Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của BLĐ

● Báo cáo công việc hằng ngày.

● Tốt nghiệp bác sĩ/dược sĩ/y sĩ.

● Ưu tiên bác sĩ có định hướng và đã có định hướng chuyên khoa da liễu.

● Ưu tiên ứng viên vừa mới tốt nghiệp( Chưa có kinh nghiệm sâu sẽ được đào tạo), ứng viên có kinh nghiệm 1-2 trong ngành.

● Có kỹ năng giao tiếp và truyền đạt kiến thức tốt

● Nhiệt tình, chủ động trong công việc

● Có khả năng làm việc nhóm tốt, ưu tiên UV có kinh nghiệm quản lí đội nhóm hoặc teamwork tốt.

● Thu nhập: Lương cứng thỏa thuận + Phụ cấp 35.000đ/ngày

● Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cứng, đóng BHXH theo quy định

● Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, 2/9, Tết Dương lịch,...( Giá

trị tiền mặt hoặc hiện vật )

● Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo

không gian phát triển cho mỗi cá nhân.

● Được hỗ trợ và đào tạo chuyên môn liên tục

● Hỗ trợ công tác phí

● Xét tăng lương định kỳ và cơ hội thăng tiến cho nhân sự rõ ràng

● Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định: teambuilding, du lịch hàng năm,...

● Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (8h30 - 17h30).

