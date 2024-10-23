Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty Cổ phần Hana Korea Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty Cổ phần Hana Korea Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Hana Korea Group
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công ty Cổ phần Hana Korea Group

Bác sĩ da liễu

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ da liễu Tại Công ty Cổ phần Hana Korea Group

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 21 đường số 1, KDC Cityland, Phường 7, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

● R&D: Nghiên cứu về sản phẩm, phác đồ chuyên sâu sản phẩm phân phối để trainning
trực tiếp cho khách hàng là các Bác sĩ/ chủ Spa đối tác;
● Làm việc với khách hàng: Hỗ trợ team kinh doanh đi tới cơ sở của đối tác để demo sản
phẩm/dịch vụ, đào tạo và chuyển giao phác đồ điều trị
● Đào tạo nội bộ: Tham gia giảng dạy, chuẩn bị các tài liệu bài giảng, các khóa đào tạo
chuyên môn của công ty đến các thành viên
● Tham gia các sự kiện, event, hội nghị, hội thảo,... của ngành, nghề với vai trò Bác sĩ nhãn
hàng khi được yêu cầu ( có thể do công ty tổ chức hoặc công ty tài trợ tổ chức )
● Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của BLĐ
● Báo cáo công việc hằng ngày.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp bác sĩ/dược sĩ/y sĩ.
● Ưu tiên bác sĩ có định hướng và đã có định hướng chuyên khoa da liễu.
● Ưu tiên ứng viên vừa mới tốt nghiệp( Chưa có kinh nghiệm sâu sẽ được đào tạo), ứng viên có kinh nghiệm 1-2 trong ngành.
● Có kỹ năng giao tiếp và truyền đạt kiến thức tốt
● Nhiệt tình, chủ động trong công việc
● Có khả năng làm việc nhóm tốt, ưu tiên UV có kinh nghiệm quản lí đội nhóm hoặc teamwork tốt.

Tại Công ty Cổ phần Hana Korea Group Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập: Lương cứng thỏa thuận + Phụ cấp 35.000đ/ngày
● Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cứng, đóng BHXH theo quy định
● Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, 2/9, Tết Dương lịch,...( Giá
trị tiền mặt hoặc hiện vật )
● Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo
không gian phát triển cho mỗi cá nhân.
● Được hỗ trợ và đào tạo chuyên môn liên tục
● Hỗ trợ công tác phí
● Xét tăng lương định kỳ và cơ hội thăng tiến cho nhân sự rõ ràng
● Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định: teambuilding, du lịch hàng năm,...
● Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (8h30 - 17h30).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hana Korea Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Hana Korea Group

Công ty Cổ phần Hana Korea Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Star Tower, Phố Dương Đình Nghệ, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bac-si-da-lieu-thu-nhap-15-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job225993
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company
Hạn nộp: 25/07/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀ NỘI
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀ NỘI
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV
Tuyển Bác sĩ da liễu Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL
Hạn nộp: 16/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 35 - 70 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LYNH PREMIUM
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH LYNH PREMIUM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH LYNH PREMIUM
Hạn nộp: 07/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TẬP ĐOÀN KATIA
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TẬP ĐOÀN KATIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TẬP ĐOÀN KATIA
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
Hạn nộp: 30/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 18 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 36 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 15 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 97 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 187 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Thu hồi nợ Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 35 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company
Hạn nộp: 25/07/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀ NỘI
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀ NỘI
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV
Tuyển Bác sĩ da liễu Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL
Hạn nộp: 16/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 35 - 70 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LYNH PREMIUM
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH LYNH PREMIUM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH LYNH PREMIUM
Hạn nộp: 07/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TẬP ĐOÀN KATIA
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TẬP ĐOÀN KATIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TẬP ĐOÀN KATIA
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
Hạn nộp: 30/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 18 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 70 - 200 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN
70 - 200 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty Cổ phần Art Beauty làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Art Beauty
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY
40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bác sĩ da liễu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul
35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty Cổ phần Hana Korea Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Hana Korea Group
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bác sĩ da liễu HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty TNHH Ruby Plastic Surgery Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu Công ty TNHH Ruby Plastic Surgery Việt Nam
40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 30 - 50 Triệu Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty TNHH Ruby Plastic Surgery Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 35 Triệu Công ty TNHH Ruby Plastic Surgery Việt Nam
Trên 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty TNHH Da liễu 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty TNHH Da liễu 247
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH PHARMICELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH PHARMICELL VIỆT NAM
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bác sĩ da liễu SẮC ĐẸP Á ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu SẮC ĐẸP Á ĐÔNG
35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bác sĩ da liễu SẮC ĐẸP Á ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu SẮC ĐẸP Á ĐÔNG
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 150 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT
50 - 150 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Y Tế Quốc tế làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Y Tế Quốc tế
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Bác sĩ da liễu HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TTCLINIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TTCLINIC
15 - 35 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bác sĩ da liễu Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bác sĩ da liễu HỘ KINH DOANH VIỆN ĐIỀU TRỊ CÔNG NGHỆ CAO MINH ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu HỘ KINH DOANH VIỆN ĐIỀU TRỊ CÔNG NGHỆ CAO MINH ANH
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty trách nhiệm hữu hạn Reviewty làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu Công ty trách nhiệm hữu hạn Reviewty
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm