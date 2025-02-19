Tuyển Bếp trưởng Spring Hill Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại Spring Hill Education
- Hồ Chí Minh: 11
- 15 Đường Trần Ngọc Diện, Thảo Điền, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 500 - 1,000 USD
1. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và quy cách vận hành gian bếp
Chịu trách nhiệm giữ vệ sinh toàn bộ gian bếp.
Yêu cầu, đốc thúc nhân viên dọn dẹp vệ sinh khi cần thiết.
Quan sát, giám sát việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm của toàn bộ nhân viên.
Đảm bảo vệ sinh của tất cả khu vực làm việc.
Đảm bảo chất lượng vệ sinh của các món ăn trước khi phục vụ học sinh và đảm bảo tuyệt đối về an toàn thực phẩm.
Có trách nhiệm yêu cầu các nhân viên vệ sinh khu vực làm việc, dụng cụ, thiết bị.
Hướng dẫn, giám sát bảo quản các tài sản chung, trang thiết bị, máy móc trong gian bếp của nhân viên.
BẾP TRƯỞNG
Phụ trách lên thực đơn, đề ra quy cách & chất lượng món ăn
Lập kế hoạch, lên thực đơn và thay đổi Menu phù hợp với học sinh quốc tế.
Chịu trách nhiệm nấu chính, lên kế hoạch và trực tiếp quản lý các bếp ăn khác
Đảm bảo chất lượng các món ăn, trực tiếp kiểm tra chất lượng trước khi chuyển cho lớp học.
Nghiên cứu và sáng tạo các món ăn mới, xây dựng thực đơn organic cho học sinh và các bữa tiệc.
Quản lý hệ thống menu hiện có.
Tư vấn chất lượng món ăn, cách chế biến tại trường học
Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Spring Hill Education Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Spring Hill Education
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
