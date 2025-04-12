Tuyển Bếp trưởng Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Anh Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Anh Minh
Ngày đăng tuyển: 12/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
Bếp trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Anh Minh

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng chi nhánh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 53 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Giám sát chất lượng, định lượng và hình ảnh món theo tiêu chuẩn công ty.
Kiểm soát giá vốn, chi phí nguyên vật liệu, hóa đơn bán/hủy món.
Điều phối công việc nhân sự đảm bảo phục vụ kịp thời.
Tham gia trực tiếp chế biến khi cần.
Đào tạo nhân viên VSATTP, PCCC; đảm bảo vệ sinh khu vực BOH.
Đôn đốc nhân viên đạt chỉ tiêu cost, doanh thu.
Kiểm soát chi phí nhân công, định mức thực phẩm, chi phí điện, nước, bảo trì, đổ vỡ.
Quản lý tài sản, thiết bị khu vực bếp.
Sắp lịch làm việc, hỗ trợ tuyển dụng.
Đào tạo kỹ năng, giám sát nội quy, đánh giá hiệu quả & tay nghề nhân viên.
Đề xuất khen thưởng/kỷ luật.
Kiểm tồn, đặt hàng & kiểm tra chất lượng đầu vào/ra.
Giám sát sơ chế, chế biến, bảo quản đúng quy trình.
Sắp xếp vệ sinh, bảo trì thiết bị; lên kế hoạch đẩy hàng cận date.
Kiểm kê CCDC, vật dụng; đặt hàng & xử lý hư hỏng, thất thoát.
Lập báo cáo tuần/tháng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí bếp trưởng hoặc vị trí tương đương
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm
Kỹ năng quản lý và điều hành, giám sát hoạt động của bộ phận bếp
Kỹ năng quản lý và điều hành
Khả năng đào tạo và phát triển nhân viên, hỗ trợ nhân sự phát triển và đảm bảo hiệu suất làm việc cao
Khả năng đào tạo và phát triển nhân viên
Có tinh thần hợp tác trong công việc
Ý thức trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc
Ý thức trách nhiệm cao

Tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Anh Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, năng động;
Thưởng lương tháng 13; các ngày Lễ, Tết trong năm;
Chế độ nghỉ phép 12 ngày/ năm; được tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Chế độ bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt;
Được tham gia du lịch, nghỉ mát, liên hoan, hội họp, tất niên… hàng năm; thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ…; phụ cấp ăn ca, công tác phí và nhiều chế độ hấp dẫn khác;
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ do Công ty tổ chức;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Anh Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Anh Minh

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Anh Minh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 tòa 97-99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

