Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TAKAHIRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAKAHIRO
- Hồ Chí Minh: Phú Nhuận, Quận 2
Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Biên phiên dịch trong bếp khi bếp trưởng hướng dẫn công việc cho nhân viên
- Biên phiên dịch khi bếp trưởng gặp Khách hàng tại nhà hàng
- Biên phiên dịch các cuộc họp: với quản lý phục vụ, tổ trưởng bếp, nhân viên
- Biên phiên dịch ý kiến khách hàng.
- Hỗ trợ các công việc bếp
- Địa điểm làm việc:
Nhà hàng Sushi Hokkaido Sachi- 163 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Nhà hàng Sushi Hokkaido Sachi- Sachi Garden, 109 Võ Nguyên Giáp, Phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức , TP.HCM.
-> Do bác Nhật quản lý chính 2 chi nhánh trên nên công việc sẽ di chuyển linh hoạt qua lại 2 chi nhánh này để đi cùng bác Bếp trưởng người Nhật
Thời gian làm việc: 09 tiếng (ca gãy- làm 2 ca/ngày dao động khung giờ 9:00-21:30 tùy theo lịch người Nhật), 1 tuần nghỉ 1 ngày, không nghỉ cuối tuần, lễ, tết
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không hình xăm lộ
- Ham học hỏi, không ngại các công việc trong bếp
- Không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp
- Tiếng Nhật giao tiếp lưu loát từ N3 (không yêu cầu bằng cấp)
- Ưu tiên ứng viên từng làm việc/giao tiếp với người Nhật
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAKAHIRO Thì Được Hưởng Những Gì
- BHXH,BHTN, PN
- Du Lịch , YEP, Khám sức khỏe
- Thưởng tháng 13, Thưởng Thâm Niên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAKAHIRO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
