Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TAKAHIRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

- Biên phiên dịch trong bếp khi bếp trưởng hướng dẫn công việc cho nhân viên

- Biên phiên dịch khi bếp trưởng gặp Khách hàng tại nhà hàng

- Biên phiên dịch các cuộc họp: với quản lý phục vụ, tổ trưởng bếp, nhân viên

- Biên phiên dịch ý kiến khách hàng.

- Hỗ trợ các công việc bếp

- Địa điểm làm việc:

Nhà hàng Sushi Hokkaido Sachi- 163 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Nhà hàng Sushi Hokkaido Sachi- Sachi Garden, 109 Võ Nguyên Giáp, Phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức , TP.HCM.

-> Do bác Nhật quản lý chính 2 chi nhánh trên nên công việc sẽ di chuyển linh hoạt qua lại 2 chi nhánh này để đi cùng bác Bếp trưởng người Nhật

Thời gian làm việc: 09 tiếng (ca gãy- làm 2 ca/ngày dao động khung giờ 9:00-21:30 tùy theo lịch người Nhật), 1 tuần nghỉ 1 ngày, không nghỉ cuối tuần, lễ, tết