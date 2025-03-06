Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TAKAHIRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TAKAHIRO
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Bếp trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAKAHIRO

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phú Nhuận, Quận 2

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Biên phiên dịch trong bếp khi bếp trưởng hướng dẫn công việc cho nhân viên
- Biên phiên dịch khi bếp trưởng gặp Khách hàng tại nhà hàng
- Biên phiên dịch các cuộc họp: với quản lý phục vụ, tổ trưởng bếp, nhân viên
- Biên phiên dịch ý kiến khách hàng.
- Hỗ trợ các công việc bếp
- Địa điểm làm việc:
Nhà hàng Sushi Hokkaido Sachi- 163 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Nhà hàng Sushi Hokkaido Sachi- Sachi Garden, 109 Võ Nguyên Giáp, Phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức , TP.HCM.
-> Do bác Nhật quản lý chính 2 chi nhánh trên nên công việc sẽ di chuyển linh hoạt qua lại 2 chi nhánh này để đi cùng bác Bếp trưởng người Nhật
Thời gian làm việc: 09 tiếng (ca gãy- làm 2 ca/ngày dao động khung giờ 9:00-21:30 tùy theo lịch người Nhật), 1 tuần nghỉ 1 ngày, không nghỉ cuối tuần, lễ, tết

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, dưới 35 tuổi, sức khỏe tốt
- Không hình xăm lộ
- Ham học hỏi, không ngại các công việc trong bếp
- Không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp
- Tiếng Nhật giao tiếp lưu loát từ N3 (không yêu cầu bằng cấp)
- Ưu tiên ứng viên từng làm việc/giao tiếp với người Nhật

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAKAHIRO Thì Được Hưởng Những Gì

- Người Nhật trực tiếp đào tạo
- BHXH,BHTN, PN
- Du Lịch , YEP, Khám sức khỏe
- Thưởng tháng 13, Thưởng Thâm Niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAKAHIRO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TAKAHIRO

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 180 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

