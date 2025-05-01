Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 24 - 32 Triệu

Mức lương 24 - 32 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng chi nhánh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: TK22/1 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 24 - 32 Triệu

Điều phối hoạt động của Bếp trung tâm làm việc, đảm bảo số lượng, chất lượng và hình thức món ăn của bộ phận Bếp.

Nấu các loại nước sốt, nước cốt, chịu trách nhiệm chính chất lượng hàng hóa xuất ra cho 5 chi nhánh.

Quản lý, thống kê và dự đoán số lượng hàng hóa của Bếp, đảm bảo order hàng đủ và đúng quy trình.

Giám sát quá trình nhập hàng hóa. Hỗ trợ sắp xếp hàng hóa, nguyên vật liệu bếp đúng quy trình và điều kiện ATVSTP

Kiểm tra xuất nhập + tồn nguyên liệu theo mỗi ngày

Sắp xếp lịch làm việc nhân viên theo nhu cầu của hệ thống.

Đảm bảo đủ nhân sự trong thời gian cao điểm.

Hỗ trợ training nhân sự mới về chuyên môn.

Kiểm soát và vận hành Cost tại Bếp trung tâm, đảm bảo tỷ lệ thâm hụt ở mức thấp để tối ưu lợi nhuận nhà hàng.

Với Mức Lương 24 - 32 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm full time ca 10 tiếng: 6h sáng – 17h chiều (nghỉ trưa 12h – 13h)

Kinh nghiệm 5 năm trở lên, ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương, độ tuổi từ 30 – 38 đổ lại.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại Bếp trung tâm.

Ưu tiên ứng viên mạnh mảng vận hành, không yêu cầu về ra món mới/ra menu.

Vận hành và điều phối nhân sự hiệu quả

Tốt nghiệp bằng trung cấp trở lên

Có kiến thức về VSATTP, chịu được áp lực công việc.

Có trách nhiệm với công việc, cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận tùy vào kinh nghiệm và năng lực ứng viên (24 – 32 triệu + thưởng KPI, thưởng doanh số, tip)

Lương:

Bao cơm theo ca

Thưởng KPI, thưởng nóng, tip,...

Thưởng tháng lương 13, 14; thưởng hiệu quả công việc; thưởng thâm niên;...

Được tham gia các hoạt động, sự kiện của công ty; các khóa học phát triển năng lực.

Khám sức khỏe hằng năm

Chính sách bảo hiểm theo luật

Môi trường làm việc tốt, cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin