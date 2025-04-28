Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH SÁNG HEALTH CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 24 Triệu

Mức lương 17 - 24 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 179 Lý Chính Thắng , P Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 17 - 24 Triệu

Quản lý đội ngũ nhân viên của bếp

Kiểm soát nguyên vật liệu

Đào tạo và quản lý đội ngũ nhân viên bếp, duy trì môi trường làm việc chuyên nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Làm việc chặt chẽ với bộ phận quản lý để phát triển thực đơn mới, chương trình khuyến mãi và các sự kiện đặc biệt.

Kiểm soát nguyên vật liệu, tồn kho và phối hợp với bộ phận thu mua nguyên liệu.

Với Mức Lương 17 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Bếp trưởng, Ưu tiên có kinh nghiệm trong nhà hàng Hàn Quốc.

Am hiểu ẩm thực Hàn Quốc và các kỹ thuật nấu nướng đặc trưng.

Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức công việc và xử lý tình huống tốt.

Nhiệt huyết, sáng tạo, yêu nghề và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH SÁNG HEALTH CARE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh: 16.000.000 - 24.000.000

Thưởng theo hiệu suất làm việc và các ngày lễ, Tết.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Các chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SÁNG HEALTH CARE

