Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH SÁNG HEALTH CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 24 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại CÔNG TY TNHH SÁNG HEALTH CARE
Mức lương
17 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 179 Lý Chính Thắng , P Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 17 - 24 Triệu
Quản lý đội ngũ nhân viên của bếp
Kiểm soát nguyên vật liệu
Đào tạo và quản lý đội ngũ nhân viên bếp, duy trì môi trường làm việc chuyên nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm.
Làm việc chặt chẽ với bộ phận quản lý để phát triển thực đơn mới, chương trình khuyến mãi và các sự kiện đặc biệt.
Kiểm soát nguyên vật liệu, tồn kho và phối hợp với bộ phận thu mua nguyên liệu.
Với Mức Lương 17 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Bếp trưởng, Ưu tiên có kinh nghiệm trong nhà hàng Hàn Quốc.
Am hiểu ẩm thực Hàn Quốc và các kỹ thuật nấu nướng đặc trưng.
Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức công việc và xử lý tình huống tốt.
Nhiệt huyết, sáng tạo, yêu nghề và có tinh thần trách nhiệm cao.
Am hiểu ẩm thực Hàn Quốc và các kỹ thuật nấu nướng đặc trưng.
Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức công việc và xử lý tình huống tốt.
Nhiệt huyết, sáng tạo, yêu nghề và có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY TNHH SÁNG HEALTH CARE Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh: 16.000.000 - 24.000.000
Thưởng theo hiệu suất làm việc và các ngày lễ, Tết.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Các chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước.
Thưởng theo hiệu suất làm việc và các ngày lễ, Tết.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Các chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SÁNG HEALTH CARE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI