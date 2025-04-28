Tuyển Bếp trưởng Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/05/2025
Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS

Bếp trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 179 Lý Chính Thắng , P Võ Thị Sáu, Quận 3 ...và 2 địa điểm khác, Quận 1

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Quản lý toàn bộ hoạt động bếp, đảm bảo chất lượng món ăn theo phong cách của nhà hàng.
Định lượng nguyên vật liệu và kiểm soát chi phí bếp hiệu quả.
Đào tạo và quản lý đội ngũ nhân viên bếp, duy trì môi trường làm việc chuyên nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm.
Làm việc chặt chẽ với bộ phận quản lý để phát triển thực đơn mới, chương trình khuyến mãi và các sự kiện đặc biệt.
Kiểm soát nguyên vật liệu, tồn kho và phối hợp với bộ phận thu mua nguyên liệu.
Có kiến thức về Vệ sinh an toàn thực phẩm

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Bếp trưởng, Ưu tiên có kinh nghiệm trong nhà hàng Hàn Quốc.
Am hiểu ẩm thực Hàn Quốc và các kỹ thuật nấu nướng đặc trưng.
Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức công việc và xử lý tình huống tốt.
Nhiệt huyết, sáng tạo, yêu nghề và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh: 18.000.000 - 25.000.000 (tùy theo năng lực)
Thưởng theo hiệu suất làm việc và các ngày lễ, Tết.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Các chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS

Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 7 ngõ 11 đường Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

