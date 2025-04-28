Tuyển Bếp trưởng Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 179 Lý Chính Thắng , P Võ Thị Sáu, Quận 3 ...và 2 địa điểm khác, Quận 1

Quản lý toàn bộ hoạt động bếp, đảm bảo chất lượng món ăn theo phong cách của nhà hàng.

Định lượng nguyên vật liệu và kiểm soát chi phí bếp hiệu quả.

Đào tạo và quản lý đội ngũ nhân viên bếp, duy trì môi trường làm việc chuyên nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Làm việc chặt chẽ với bộ phận quản lý để phát triển thực đơn mới, chương trình khuyến mãi và các sự kiện đặc biệt.

Kiểm soát nguyên vật liệu, tồn kho và phối hợp với bộ phận thu mua nguyên liệu.

Có kiến thức về Vệ sinh an toàn thực phẩm

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Bếp trưởng, Ưu tiên có kinh nghiệm trong nhà hàng Hàn Quốc.

Am hiểu ẩm thực Hàn Quốc và các kỹ thuật nấu nướng đặc trưng.

Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức công việc và xử lý tình huống tốt.

Nhiệt huyết, sáng tạo, yêu nghề và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh: 18.000.000 - 25.000.000 (tùy theo năng lực)

Thưởng theo hiệu suất làm việc và các ngày lễ, Tết.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Các chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước.

