Tuyển Bếp trưởng Ngõ Thái làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Ngõ Thái
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Ngõ Thái

Bếp trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại Ngõ Thái

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 343/5 Tô Hiến Thành P.12, Quận 10, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Điều hành và kiểm soát công việc trong bộ phận bếp tại các chi nhánh
Lên thực đơn mới, đề ra quy cách chế biến và chất lượng món ăn
Quản lý hàng hóa, nguyên vật liệu trong bếp
Quản lý nhân sự bộ phận bếp (tuyển dụng, đào tạo, hỗ trợ...)
Điểu chuyển, thay đổi nhân sự trong bếp sao cho phù hợp.
Xếp lịch làm việc hợp lý, đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc.
Chịu trách nhiệm huấn luyện tay nghề cho nhân viên.
Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc và ý thức làm việc của nhân viên.
Đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm
Quản lý công cụ dụng cụ, tài sản bộ phận bếp
Theo dõi việc sử dụng thực phẩm, bảo đảm sử dụng thực phẩm luân phiên theo nguyên tắc nhập trước, xuất trước.
Quản lý, sử dụng hợp lý, tiết kiệm hàng hoá, thực phẩm, điện, nước, ga...
Chủ động và đảm bảo các chỉ tiêu về cost hàng tháng của quán ăn.
Phối kết hợp thật tốt với các bộ phận khác trong quán ăn để cùng nâng cao chất lượng dịch vụ.
Các công việc khác được giao bởi cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trên 2 năm vị trí quản lý bếp
Hiểu biết chuyên sâu về các món ăn Thái Lan, có kiến thức tốt về thực phẩm và an toàn vệ sinh.
Có kiến thức về quy trình nhập hàng và xuất hàng.
Tính tình trung thực và xác định gắn bó lâu dài với quán

Tại Ngõ Thái Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 20 - 30 triệu/tháng
Thưởng các ngày lễ, tết lớn trong năm
Lương, thưởng tháng 13
Xét tăng lương 1 năm 1 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngõ Thái

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngõ Thái

Ngõ Thái

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 945/64B Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

