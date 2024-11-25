Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VIỄN ĐÔNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VIỄN ĐÔNG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Bếp trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VIỄN ĐÔNG VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Mục đích chung của vị trí này:
Phụ trách bếp & giám sát nhóm bếp.
Yêu cầu nhân viên bếp thực hiện công việc được giao.
Nhiệm vụ và trách nhiệm chính:
Báo cáo trực tiếp cho Quản lý F&B.
Phản hồi mọi yêu cầu của Quản lý F&B.
Chịu trách nhiệm về chất lượng và số lượng đồ ăn cung cấp trong bệnh viện.
Chịu trách nhiệm giảm thiểu lãng phí thực phẩm hàng ngày.
Chịu trách nhiệm cung cấp và thiết lập các Sự kiện Thực phẩm trong/ ngoài Bệnh viện.
Chịu trách nhiệm về tất cả các thiết bị nhà bếp, vệ sinh hàng ngày và bảo dưỡng tốt.
Báo cáo nhanh chóng cho Manager/ Supervisor F&B hoặc trực tiếp cho Cơ sở về mọi thiết bị bị lỗi.
Chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về An toàn thực phẩm và DOH.
Chịu trách nhiệm lấy mẫu và ghi chép thực phẩm.
Đảm bảo rằng tiêu chuẩn HACCP được tuân thủ trong bếp và đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều được đào tạo về tiêu chuẩn này và tuân thủ.
Phải tham gia với F&B Manager để tổ chức đào tạo bồi dưỡng thường xuyên cho nhân viên Bếp.
Chịu trách nhiệm về Vệ sinh Bếp.
Kiểm kê thực phẩm hàng tháng.
Chịu trách nhiệm phê duyệt Purchasing Request (PR) và gửi hàng ngày và đúng hạn đến Bộ phận Mua hàng.
Báo cáo cho Quản lý F&B & Hospitality Manager bất kỳ sự cố nào có thể xảy ra trong Bếp và đúng hạn.
Giám sát nhóm của mình và đảm bảo rằng các công thức nấu ăn được tuân thủ.
Trong trường hợp một nhân viên bếp vắng mặt, quản lý việc thay thế nhân viên, hoặc thay thế nhân viên bị thiếu nếu cần.
Tạo thực đơn mới cho canteen nhân viên – a la carte – coffee shop.
Đảm bảo có bản backup “Thực đơn hàng ngày” (trong trường hợp có sự cố giao đồ ăn).
Chuẩn bị và nấu công thức mới để thử nghiệm.
Chuẩn bị file công thức.
Đảm bảo rằng dịch vụ “A La Carte” có sẵn, được đầu bếp hiểu và tuân thủ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: chứng chỉ Ẩm thực/ F&B
Kinh nghiệm: 5 năm ở bộ phận F&B
Kiến thức và kỹ năng: Kiến thức về ngành F&B
Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VIỄN ĐÔNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Bảo Việt
Chế độ chăm sóc sức khỏe và các ưu đãi của FV Hospital dành cho CBNV
Ngày nghỉ phép: 16 ngày/ năm
Lương tương xứng với năng lực
Được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ từ cơ bản đến nâng cao
Cơm 2 bữa/ ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VIỄN ĐÔNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VIỄN ĐÔNG VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 6 Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

