Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN WEEGOON GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 12/45 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Nắm rõ tiêu chuẩn ý tưởng của kịch bản và tiêu chuẩn của nền tảng

Theo dõi, nghiên cứu các kênh phim cùng chủ đề/ liên quan để nắm bắt xu hướng

Viết ý tưởng kịch bản đảm bảo tiêu chuẩn kinh doanh và tiêu chuẩn nền tảng

Phối hợp review ý tưởng với các khâu liên quan

Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng nhóm, Trưởng phòng.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm: 1 năm trở lên

Kỹ năng viết tốt, khả năng dẫn dắt câu chuyện

Kỹ năng tìm kiếm thông tin/trend trên các nền tảng

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng phối hợp và làm việc nhóm tốt

Thành thạo Microsoft office (Word, Excel, Power Point)

Tiếng anh cơ bản

Yêu thích viết lách và làm phim hoạt hình.

Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm với công việc. Chủ động, sáng tạo và sẵn sàng học hỏi.

Quyền Lợi

Lương cơ bản 8.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ/ tháng + thưởng dự án

Thưởng các dịp lễ, sinh nhật, hiếu hỷ,...

Xét tăng lương 2 lần/ năm, lương tháng thứ 13,các dịp lễ tết, ....

Thử việc 100% lương, từ 1-2 tháng tùy năng lực

Thời gian làm việc: sáng từ 8h30 - 12h chiều từ 13h30 - 17h30, 7,5h/ ngày, từ t2-t6

Được hưởng 12 - 20 ngày phép/ năm (theo số năm thâm niên), không nghỉ hết được quy thành lương

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

Du lịch, team-building hàng năm

Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc.

Được đào tạo và được hướng dẫn bởi Leader và Manager

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.