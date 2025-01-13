Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN WEEGOON GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN WEEGOON GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN WEEGOON GLOBAL

Biên kịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên kịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WEEGOON GLOBAL

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 12/45 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Nắm rõ tiêu chuẩn ý tưởng của kịch bản và tiêu chuẩn của nền tảng
Theo dõi, nghiên cứu các kênh phim cùng chủ đề/ liên quan để nắm bắt xu hướng
Viết ý tưởng kịch bản đảm bảo tiêu chuẩn kinh doanh và tiêu chuẩn nền tảng
Phối hợp review ý tưởng với các khâu liên quan
Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng nhóm, Trưởng phòng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 1 năm trở lên
Kỹ năng viết tốt, khả năng dẫn dắt câu chuyện
Kỹ năng tìm kiếm thông tin/trend trên các nền tảng
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng phối hợp và làm việc nhóm tốt
Thành thạo Microsoft office (Word, Excel, Power Point)
Tiếng anh cơ bản
Yêu thích viết lách và làm phim hoạt hình.
Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm với công việc. Chủ động, sáng tạo và sẵn sàng học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WEEGOON GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 8.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ/ tháng + thưởng dự án
Thưởng các dịp lễ, sinh nhật, hiếu hỷ,...
Xét tăng lương 2 lần/ năm, lương tháng thứ 13,các dịp lễ tết, ....
Thử việc 100% lương, từ 1-2 tháng tùy năng lực
Thời gian làm việc: sáng từ 8h30 - 12h chiều từ 13h30 - 17h30, 7,5h/ ngày, từ t2-t6
Được hưởng 12 - 20 ngày phép/ năm (theo số năm thâm niên), không nghỉ hết được quy thành lương
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
Du lịch, team-building hàng năm
Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc.
Được đào tạo và được hướng dẫn bởi Leader và Manager

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN WEEGOON GLOBAL

CÔNG TY CỔ PHẦN WEEGOON GLOBAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 12 ngõ 45 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

