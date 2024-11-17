Tuyển Biên tập/Viết/Xuất bản CÔNG TY TNHH AMERI GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thảo Điền, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Biên tập/Viết/Xuất bản Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Làm việc tại phòng Media – Marketing của công ty

Lên kế hoạch chiến lược nội dung, thực hiện và đảm bảo các nội dung được sản xuất ra đúng mục tiêu marketing của công ty (nội dung về TVC, video brand, Video Viral, video performance)

Quản lý và phát triển nhóm biên tập, kiểm duyệt kịch bản cho ra những sản phẩm nội dung chất lượng cao

Tham gia tất cả các khâu sản xuất nội dung cùng ekip

Theo dõi, đánh giá hiệu quả, cải tiến nội để đảm bảo nội dung được hiệu quả nhất

Quản lý team biên tập viên gồm 3 - 4 nhân sự

Nội dung video tập trung cho đối tượng trên đa nền tảng, nhưng chủ yếu là tiktok, phần nhỏ còn lại là facebook, zalo, youtube và các nền tảng khác.

Yêu Cầu Công Việc

ốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành báo chí, truyền hình, sân khấu điện ảnh, marketing hoặc các ngành tương đương.

Có nền tảng kiến thức về marketing tốt

Am hiểu insight khách hàng

Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng 20.000.000đ - 25.000.000đ/tháng => Thu nhập từ 25tr - 40tr/tháng

Chế độ thưởng Lễ, Tết, Thưởng tháng 13,...

Lương thưởng hợp lý phù hợp với năng lực làm việc

Cơ hội làm việc trong hệ thống thẩm mỹ lớn

Môi trường làm việc uy tín, năng động, chuyên nghiệp

Có cơ hội thăng tiến trong công việc đối với nhân sự có kết quả làm việc tốt

Có hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc

