Tuyển Biên tập/Viết/Xuất bản CÔNG TY TNHH AMERI GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH AMERI GROUP
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Biên tập/Viết/Xuất bản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập/Viết/Xuất bản Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thảo Điền, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Biên tập/Viết/Xuất bản Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Làm việc tại phòng Media – Marketing của công ty
Lên kế hoạch chiến lược nội dung, thực hiện và đảm bảo các nội dung được sản xuất ra đúng mục tiêu marketing của công ty (nội dung về TVC, video brand, Video Viral, video performance)
Quản lý và phát triển nhóm biên tập, kiểm duyệt kịch bản cho ra những sản phẩm nội dung chất lượng cao
Tham gia tất cả các khâu sản xuất nội dung cùng ekip
Theo dõi, đánh giá hiệu quả, cải tiến nội để đảm bảo nội dung được hiệu quả nhất
Quản lý team biên tập viên gồm 3 - 4 nhân sự
Nội dung video tập trung cho đối tượng trên đa nền tảng, nhưng chủ yếu là tiktok, phần nhỏ còn lại là facebook, zalo, youtube và các nền tảng khác.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

ốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành báo chí, truyền hình, sân khấu điện ảnh, marketing hoặc các ngành tương đương.
Có nền tảng kiến thức về marketing tốt
Am hiểu insight khách hàng

Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng 20.000.000đ - 25.000.000đ/tháng => Thu nhập từ 25tr - 40tr/tháng
Chế độ thưởng Lễ, Tết, Thưởng tháng 13,...
Lương thưởng hợp lý phù hợp với năng lực làm việc
Cơ hội làm việc trong hệ thống thẩm mỹ lớn
Môi trường làm việc uy tín, năng động, chuyên nghiệp
Có cơ hội thăng tiến trong công việc đối với nhân sự có kết quả làm việc tốt
Có hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 33, Lô TT03, Khu đô thị HD Moncity, Ngõ 4 phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

