Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 72/24 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận
• Phân tích yêu cầu khách hàng, từ đó thiết kế quy trình kinh doanh thành hệ thống, tạo bảng thiết kế cơ bản và chi tiết.
• Mô tả và phân tích quy trình nghiệp vụ, đề xuất cải tiền cho khách hàng
• Xây dựng tài liệu đặc tả, hướng dẫn sử dụng hệ thống
• Có kinh nghiệm về e-learning, hệ thống quản trị giáo dục, CRM, HRM
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Sinh viên đang theo học ngành CNTT, Hệ thống thông tin, Thương mại điện tử, hoặc các chuyên ngành liên quan
• Có sự quan tâm nhất định đối với ngành IT & Công việc BA (đã từng học khoá học về BA sẽ được ưu tiên)
• Có kinh nghiệm làm BA, quản lý dự án IT là lợi thế
YÊU CẦU CV TRÌNH BÀY BẰNG TIẾNG ANH
• Có sự quan tâm nhất định đối với ngành IT & Công việc BA (đã từng học khoá học về BA sẽ được ưu tiên)
• Có kinh nghiệm làm BA, quản lý dự án IT là lợi thế
YÊU CẦU CV TRÌNH BÀY BẰNG TIẾNG ANH
Tại CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì
• Có cơ hội được đào tạo toàn diện về Công nghệ số và Quản trị truyền thông kỹ thuật số.
• Có cơ hội tiếp cận với phương pháp và quy trình quản trị dự án truyền thông kỹ thuật số một cách có tổ chức và hiện đại.
• Môi trường làm việc thân thiện, năng động và có cơ hội tiếp cận những công nghệ tiên tiến.
• Chương trình Phát triển vượt trội cho những ứng viên tài năng.
• Có cơ hội tiếp cận với phương pháp và quy trình quản trị dự án truyền thông kỹ thuật số một cách có tổ chức và hiện đại.
• Môi trường làm việc thân thiện, năng động và có cơ hội tiếp cận những công nghệ tiên tiến.
• Chương trình Phát triển vượt trội cho những ứng viên tài năng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI