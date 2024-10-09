Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 72/24 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc

• Phân tích yêu cầu khách hàng, từ đó thiết kế quy trình kinh doanh thành hệ thống, tạo bảng thiết kế cơ bản và chi tiết.

• Mô tả và phân tích quy trình nghiệp vụ, đề xuất cải tiền cho khách hàng

• Xây dựng tài liệu đặc tả, hướng dẫn sử dụng hệ thống

• Có kinh nghiệm về e-learning, hệ thống quản trị giáo dục, CRM, HRM

Yêu Cầu Công Việc

• Sinh viên đang theo học ngành CNTT, Hệ thống thông tin, Thương mại điện tử, hoặc các chuyên ngành liên quan

• Có sự quan tâm nhất định đối với ngành IT & Công việc BA (đã từng học khoá học về BA sẽ được ưu tiên)

• Có kinh nghiệm làm BA, quản lý dự án IT là lợi thế

YÊU CẦU CV TRÌNH BÀY BẰNG TIẾNG ANH

Quyền Lợi

• Có cơ hội được đào tạo toàn diện về Công nghệ số và Quản trị truyền thông kỹ thuật số.

• Có cơ hội tiếp cận với phương pháp và quy trình quản trị dự án truyền thông kỹ thuật số một cách có tổ chức và hiện đại.

• Môi trường làm việc thân thiện, năng động và có cơ hội tiếp cận những công nghệ tiên tiến.

• Chương trình Phát triển vượt trội cho những ứng viên tài năng.

Cách Thức Ứng Tuyển

