Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 23 Phú Thuận, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Định khoản, hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên phần mềm kế toán.

Thực hiện các bút toán tổng hợp, kiểm tra đối chiếu số dư tài khoản và báo cáo chi tiết cuối kỳ.

Kiểm tra, lưu trữ, bảo mật chứng từ kế toán.

Theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu – phải trả; kiểm tra hồ sơ nghiệm thu, thanh toán với khách hàng.

Xuất hóa đơn GTGT, tập hợp hóa đơn đầu vào – đầu ra, lập báo cáo thuế định kỳ.

Lập báo cáo tài chính quý, năm; báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

Thực hiện báo cáo quản trị, báo cáo theo yêu cầu cơ quan thuế, thống kê,…

Lập kế hoạch ngân sách, dòng tiền, cân đối thu – chi, theo dõi tình hình thực hiện.

Thực hiện các giao dịch ngân hàng: chuyển tiền, đối chiếu sổ phụ, thanh toán.

Tham gia kiểm kê tài sản, quỹ tiền mặt; hỗ trợ công tác khóa sổ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Kế toán trưởng và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành tài chính, kế toán

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm Kế toán tổng hợp – Ưu tiên đã từng làm ở các Công ty – Tập đoàn lớn

Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về thuế; Nguyên tắc và chuẩn mực kế toán

Nắm vững các nghiệp vụ hạch toán kế toán và các phần hành phụ trách

Biết tổng hợp và phân tích báo cáo

Thành thạo các phần mềm văn phòng, phần mềm kế toán Fast, Misa

Tại Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức thu nhập: 15 - 20 triệu (cạnh tranh theo năng lực)

Phụ cấp cơm ca: 730.000đ/tháng

Gửi xe miễn phí trong Tòa nhà

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện và có cơ hội thăng tiến, phát triển

Được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ trong quá trình làm việc

Các chế độ bảo hiểm theo quy định của Tập đoàn sau khi ký HĐLĐ chính thức, 12 ngày phép/năm

Thưởng lễ, Tết, lương Tháng 13 theo quy định của Tập đoàn và kết quả SXKD của Tập đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn

