Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phẩn Lotus Quality Assurance làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phẩn Lotus Quality Assurance làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Công ty Cổ phẩn Lotus Quality Assurance
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Công ty Cổ phẩn Lotus Quality Assurance

Business Analyst

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty Cổ phẩn Lotus Quality Assurance

Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 14

- 17 , toà nhà văn phòng MD Complex, 68 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Mỹ Đình I, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phẩn Lotus Quality Assurance Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phẩn Lotus Quality Assurance

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phẩn Lotus Quality Assurance

Công ty Cổ phẩn Lotus Quality Assurance

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14 -17 , toà nhà văn phòng MD Complex, 68 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Mỹ Đình I, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-business-analyst-thu-nhap-15-35-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job210389
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unit Corp
Tuyển Business Analyst Unit Corp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Unit Corp
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 22/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHT LAB
Tuyển Business Analyst CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CHT LAB
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Business Analyst Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 3 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AIOZ Việt Nam
Tuyển Backend Developer Công ty TNHH AIOZ Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu
Công ty TNHH AIOZ Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỒNG LONG
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỒNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỒNG LONG
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unit Corp
Tuyển Business Analyst Unit Corp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Unit Corp
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 22/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHT LAB
Tuyển Business Analyst CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CHT LAB
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Business Analyst Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 3 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst Công ty CP Casper Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty CP Casper Việt Nam
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Business Analyst CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CHT LAB
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu FPT Smart Cloud (FCI)
20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm