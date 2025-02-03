Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ AIONTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ AIONTECH
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Business Analyst

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 106 Hoàng Quốc Việt, P.Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Quận 1

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

● Phân tích và thu thập yêu cầu từ khách hàng về các giải pháp chuyển đổi số và an toàn thông tin
● Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) và tài liệu thiết kế chi tiết
● Phối hợp với đội ngũ phát triển để đảm bảo giải pháp được triển khai đúng yêu cầu
● Nghiên cứu thị trường và xu hướng công nghệ trong lĩnh vực an toàn thông tin
● Tham gia vào quá trình kiểm thử và đảm bảo chất lượng sản phẩm
● Hỗ trợ đào tạo và chuyển giao giải pháp cho khách hàng

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ & Kinh nghiệm:
● Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, An toàn thông tin hoặc các ngành liên quan
● Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí BA trong lĩnh vực phần mềm
● Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm và các phương pháp phân tích nghiệp vụ
Kiến thức chuyên môn:
● Kiến thức vững về an toàn thông tin và các giải pháp bảo mật
● Hiểu biết về chuyển đổi số và các xu hướng công nghệ hiện đại
● Kỹ năng sử dụng các công cụ phân tích và thiết kế (UML, BPMN, Jira, etc.)
● Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh
Kỹ năng mềm:
● Tư duy phân tích sắc bén và khả năng giải quyết vấn đề tốt
● Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình xuất sắc
● Khả năng tổng hợp và tổ chức thông tin hiệu quả
● Chủ động trong công việc và có tinh thần học hỏi cao
● Kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp với các bộ phận khác

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ AIONTECH Thì Được Hưởng Những Gì

● Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm: 25tr-30tr gross
● Thưởng hiệu suất và các chế độ phúc lợi hấp dẫn
● Cơ hội đào tạo và phát triển chuyên môn
● Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
● Bảo hiểm sức khỏe và các chế độ bảo hiểm khác theo quy định
● Các hoạt động team building và văn hóa công ty đa dạng
YÊU CẦU HỒ SƠ:
● CV chi tiết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh
● Thư ngỏ nêu rõ động lực và mong muốn ứng tuyển
● Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan
● Thông tin người tham chiếu (nếu có)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ AIONTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: tầng 1, lô C, 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

