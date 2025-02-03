Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ AIONTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 106 Hoàng Quốc Việt, P.Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Quận 1

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

● Phân tích và thu thập yêu cầu từ khách hàng về các giải pháp chuyển đổi số và an toàn thông tin

● Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) và tài liệu thiết kế chi tiết

● Phối hợp với đội ngũ phát triển để đảm bảo giải pháp được triển khai đúng yêu cầu

● Nghiên cứu thị trường và xu hướng công nghệ trong lĩnh vực an toàn thông tin

● Tham gia vào quá trình kiểm thử và đảm bảo chất lượng sản phẩm

● Hỗ trợ đào tạo và chuyển giao giải pháp cho khách hàng

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ & Kinh nghiệm:

● Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, An toàn thông tin hoặc các ngành liên quan

● Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí BA trong lĩnh vực phần mềm

● Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm và các phương pháp phân tích nghiệp vụ

Kiến thức chuyên môn:

● Kiến thức vững về an toàn thông tin và các giải pháp bảo mật

● Hiểu biết về chuyển đổi số và các xu hướng công nghệ hiện đại

● Kỹ năng sử dụng các công cụ phân tích và thiết kế (UML, BPMN, Jira, etc.)

● Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh

Kỹ năng mềm:

● Tư duy phân tích sắc bén và khả năng giải quyết vấn đề tốt

● Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình xuất sắc

● Khả năng tổng hợp và tổ chức thông tin hiệu quả

● Chủ động trong công việc và có tinh thần học hỏi cao

● Kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp với các bộ phận khác

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ AIONTECH Thì Được Hưởng Những Gì

● Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm: 25tr-30tr gross

● Thưởng hiệu suất và các chế độ phúc lợi hấp dẫn

● Cơ hội đào tạo và phát triển chuyên môn

● Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

● Bảo hiểm sức khỏe và các chế độ bảo hiểm khác theo quy định

● Các hoạt động team building và văn hóa công ty đa dạng

YÊU CẦU HỒ SƠ:

● CV chi tiết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh

● Thư ngỏ nêu rõ động lực và mong muốn ứng tuyển

● Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan

● Thông tin người tham chiếu (nếu có)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ AIONTECH

