Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Tasco Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tòa nhà Tasco, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia các dự án phân tích và tham gia phát triển phần mềm trong một hoặc nhiều lĩnh vực: Tài chính/ Bảo hiểm, Quản trị doanh nghiệp / Chuyển đổi số doanh nghiệp, e-Commerce...

Tìm hiểu, thu thập yêu cầu từ stakeholders và chuyển hóa thành tài liệu giải pháp nghiệp vụ.

Phối hợp với team để phân tích, đề xuất, xây dựng và triển khai giải pháp tới khi hoàn thành.

Hỗ trợ xây dựng các wireframe, prototype đảm bảo UI/UX tối ưu.

Làm việc chặt chẽ với các bên liên quan như Dev, QA, Ban điều hành, Marketing, End-users,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong vai trò BA ở một trong số các lĩnh vực như ERP / Chuyển đổi số, Bảo hiểm/ Tài chính, e-Commerce.

Kiến thức sâu về quy trình UI/UX, khả năng phân tích nghiệp vụ xuất sắc.

Có kỹ năng khảo sát và đàm phán với khách hàng; kỹ năng thuyết trình đào tạo sử dụng hệ thống.

Nhanh nhẹn, có tinh thần học hỏi cao, cởi mở, chủ động làm việc với đội nhóm & khách hàng.

Ưu tiên: Có hiểu biết về nghiệp vụ, hệ thống bảo hiểm, hoặc ERP (Odoo).

Tại Công ty cổ phần Tasco Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, cơ hội thăng tiến nhanh chóng.

Được tham gia vào các dự án lớn, thử thách và mang tính chiến lược.

Làm việc trong môi trường công nghệ năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tasco Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin