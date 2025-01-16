Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 17 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Business Analyst

Là cầu nối quan trọng giữa khách hàng với bộ phận kỹ thuật (thiết kế, developer...);

Phân tích và làm rõ các yêu cầu của khách hàng, thiết kế lại các quá trình sử dụng, vận hành của dự án;

Tài liệu hóa hướng dẫn hệ thống;

Viết, chuẩn bị các tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm cho các ứng dụng sẽ được phát triển phục vụ bộ phận kỹ thuật dự án và khách hàng sử dụng;

Tư vấn trên góc độ nghiệp vụ dựa vào các phân tích và nghiên cứu của mình;

Truyền đạt nội dung, hỗ trợ các thành viên dự án, người quản lý dự án để làm rõ yêu cầu của khách hàng cần đáp ứng; tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ cho người dùng sử dụng sản phầm và xử lý sự cố khi vấn đề xảy ra

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam/Nữ

Có kiến thức tốt về IT hiểu được thiết kế kỹ thuật và các thông số kỹ thuật, hệ thống ứng dụng phần mềm, các ngôn ngữ lập trình.

Hiểu quy trình quản lý kinh doanh, hiểu các yêu cầu kinh doanh của khách hàng và dịch vụ.

Có kinh nghiệm làm tham gia phân tích, thiết kế xây dựng tài liệu cho các dự án ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương

Khả năng giao tiếp hiệu quả với nhóm nội bộ và khách hàng bên ngoài để cung cấp các yêu cầu chức năng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm dự án Outsource, khả năng tiếng anh tốt

Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6

Thưởng các ngày lễ Tết trong năm, thưởng tháng lương 13, thưởng Tết căn cứ vào kết quả kinh doanh

Review tăng lương tối thiểu 1 lần/năm

Du lịch nghỉ mát, team building hàng năm

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành

Được thử thách trong các dự án Global, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển

