Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 6th Element Nguyễn Văn Huyên, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Phân tích các yêu cầu nghiệp vụ / kỹ thuật bao gồm các yêu cầu chức năng và phi chức năng đối với các thành phần của dự án và các tài liệu liên quan khác bao gồm use cases/user stories.

Làm việc với các nhà cung cấp giải pháp bên trong và bên ngoài để xác định và đánh giá các lựa chọn giải pháp đáp ứng các yêu của người dùng và các mục tiêu tiến độ của dự án

Chịu trách nhiệm đánh giá các quy trình nghiệp vụ, xác định các yêu cầu nghiệp vụ và đề xuất các giải pháp tích hợp.

Cung cấp hỗ trợ cho Người dùng cuối; đáp ứng các yêu cầu, bao gồm nghiên cứu và khắc phục sự cố, đề xuất các giải pháp để đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ.

Hỗ trợ các dự án và phát triển chức năng, cải tiến và triển khai hệ thống trong khi vẫn đảm bảo tài liệu về tất cả các yêu cầu nghiệp vụ, quy trình và thủ tục công việc.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành các Khối ngành Kinh Tế/Hệ thống thông tin, ...

Từ 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Sử dụng tốt các công công cụ BA, Test, Design, thiết kế workflow, ...

Tiếng Anh khá tốt (trong giao tiếp và sử dụng tài liệu)

Yêu cầu khác: Có hiểu biết về quy trình, nghiệp vụ một trong các lĩnh vực: Quản trị dự án, Quản lý quy trình, ...

Từng làm việc trong dự án SharePoint hoặc các dự án tương đương là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả kinh doanh theo quy định và theo kết quả kinh doanh của Công ty (Gói thu nhập năm 14-16 tháng/năm).

Được hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo chuyên môn/ các khóa học kỹ năng … phục vụ cho công việc.

Định hướng Career Path rõ ràng.

Review lương định kỳ hằng năm.

OT theo quy định của pháp luật.

Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của Luật.

Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho CBNV.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Gói du lịch bằng tiền mặt và ngày nghỉ Du lịch.

Tham gia các chương trình Teambuilding.

Tham gia các chương trình Sinh nhật, Noel, Year and Party…

Tham gia các CLB Bóng đá, Âm nhạc, Sách…

Các chế độ phúc lợi khác…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin