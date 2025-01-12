Tuyển Business Analyst SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại SonatGame Studio
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 10
- The West Tower
- 265 Cầu Giấy
- Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận
We are seeking a proactive and analytical Business Analyst with 1+ years of experience to join our team. The ideal candidate will have a foundational understanding of business analysis and be ready to take on more complex projects. You will support various departments by analyzing business processes, identifying areas for improvement, and helping implement solutions that enhance efficiency and drive growth.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại SonatGame Studio Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại SonatGame Studio
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
