Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 17 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI

Mức lương
Đến 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 6 ngõ 12 đường 800A, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Đến 17 Triệu

Tổng quan về dự án
SLITIGENZ đang cần tìm kiếm 01 nhân sự Phân tích nghiệp vụ tham gia vào dự án xây dựng nền tảng e-commerce cho khách hàng Sri Lanka.
Đây là một dự án tập trung phát triển nền tảng thương mại điện tử SaaS đa tenant giúp các doanh nghiệp tạo và quản lý cửa hàng trực tuyến một cách hiệu quả. Nền tảng này được thiết kế để trở thành giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp, với phiên bản MVP ban đầu bao gồm các chức năng cốt lõi về thương mại điện tử và các công cụ quản lý cửa hàng thiết yếu. Hệ thống sẽ được xây dựng dựa trên kiến trúc microservices để đảm bảo khả năng mở rộng, độ tin cậy và tính dễ bảo trì, nhằm phù hợp với nhiều loại hình và quy mô doanh nghiệp.
Phạm vi công việc
Thu thập và phân tích yêu cầu từ các bên liên quan: khách hàng, nhóm kinh doanh, nhóm phát triển.
Tài liệu hóa các yêu cầu nghiệp vụ, quy trình làm việc, và các use case chi tiết.
Xây dựng các tài liệu phân tích, như Business Requirement Document, Functional Requirement Document, và Process Flow.
Phối hợp với nhóm UI/UX để đảm bảo giao diện người dùng thân thiện và phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ.
Hỗ trợ đội phát triển và QA trong việc hiểu rõ các yêu cầu và kiểm tra tính năng.
Xây dựng các tài liệu hỗ trợ cho khách hàng: hướng dẫn sử dụng, tài liệu đào tạo.

Với Mức Lương Đến 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan.
Must-have skills:
Kinh nghiệm trong ngành công nghệ: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong vai trò BA cho các dự án phần mềm, SaaS, hoặc các giải pháp công nghệ liên quan đến e-commerce.
Có hiểu biết về kiến trúc hệ thống (System Architecture), các thành phần chính như Frontend, Backend, API, cơ sở dữ liệu.
Phân tích yêu cầu chuyên sâu: Có khả năng thực hiện phân tích yêu cầu nghiệp vụ, viết tài liệu Business Requirement Document (BRD) và Functional Requirement Document (FRD).
Khả năng xử lý các yêu cầu thay đổi (Change Request) và phân tích tác động lên hệ thống.
Hiểu biết sâu về các quy trình nghiệp vụ trong lĩnh vực e-commerce: quản lý sản phẩm, đơn hàng, thanh toán, khuyến mãi, quản lý tồn kho...
Kinh nghiệm làm việc với các công cụ phân tích và tài liệu hóa: JIRA, Confluence.
Kỹ năng giao tiếp (tiếng Anh/Việt) và kỹ năng đàm phán tốt.
Good-to-have skills:
Có kinh nghiệm làm việc theo mô hình Agile/Scrum
Kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu và API (RESTful).
Kỹ năng kiểm thử cơ bản (UAT, Test Case Documentation) là lợi thế.
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ Mockup/Wireframe.
Khả năng viết tài liệu kỹ thuật và phi kỹ thuật rõ ràng, dễ hiểu.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 100.000 VNĐ/giờ. Ứng viên nhận task theo phân công của PM và log timesheet làm việc thực tế hàng tuần. Mức lương thực nhận hàng tháng của ứng viên được tính dựa trên tổng số giờ làm việc thực tế trong tháng (tối đa 176 giờ/tháng).
100.000
VNĐ/giờ.
Open cho ứng viên làm 2nd job.
Làm việc từ xa với thời gian làm việc linh hoạt.
Cơ hội đồng hành cùng công ty trong các dự án khác trong tương lai

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 Ngõ 88 đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

