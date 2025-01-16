Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Hapulico Center, 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Tham gia tư vấn triển khai phần mềm ERP Odoo cho khách hàng nội bộ (CRM, Bán hàng, Kho vận,...)

Chuẩn bị các tài liệu hướng dẫn sử dụng, đào tạo cho khách hàng nội bộ.

Cầu nối giữa đơn vị triển khai phần mềm, các trưởng phòng phân tích nhu cầu, đánh giá, lập báo cáo phân tích BA, đánh giá và đề xuất giải pháp cho các bên.

Hỗ trợ cho người dùng hàng ngày, tổng hợp lỗi phát sinh, làm việc với đơn vị triển khai, theo dõi và nhắc nhở tiến độ đến khi hoàn thành phần mềm.

Phối hợp với các bộ phận phát triển để truyền đạt thông tin, yêu cầu nhằm cải tiến tính năng/chức năng hệ thống/phần mềm đáp ứng nghiệp vụ vận hành của khách hàng.

Tham gia kiểm tra tính năng/chức năng phần mềm, đảm bảo chất lượng hệ thống, quy trình khi triển khai.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm sử dụng, triển khai phần mềm Odoo cho Tester hoặc BA IT

Kỹ năng phân tích BA, viết qui trình, hướng dẫn hiểu các yêu cầu quản trị doanh nghiệp, CRM...

Kỹ năng quản trị dự án, công việc, điều phối, báo cáo tốt

Hiểu biết về quy trình, tổ chức, phát triển phần mềm, viết tài liệu phát hướng dẫn cho các đối tượng người dùng trong hệ thống.

Giao tiếp lưu loát có khả năng làm việc độc lập, làm việc với đội nhóm nội bộ và khách hàng bên ngoài để thu thập, trao đổi các yêu cầu nghiệp vụ, tính năng/chức năng người dùng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Up to 20 triệu

Đảm bảo quyền lợi về chế độ lương thưởng, chính sách thưởng hoa hồng, chính sách khích lệ nhân sự có thành tích tốt

Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng13, 20/10, 08/03, voucher mua sắm mỹ phẩm hàng tháng trên App Hebela.

Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.

Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc.

Xét tăng lương định kỳ và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự

Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định, teambuilding, du lịch hàng năm, các chương trình tea break, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện đặc biệt trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

