Tuyển Business Analyst Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 32 Triệu

Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM

Mức lương
25 - 32 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 25 - 32 Triệu

Phân tích nghiệp vụ E-office cho Tổ chức tài chính, Ngân hàng
Phân tích và làm rõ các yêu cầu số hóa quy trình thực hiện yêu cầu mua sắm & thực hiện ký hợp đồng mua sắm
Phân tích và đưa ra mô hình, giải pháp dựa trên yêu cầu đã thu thập được.
Viết các tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ phần mềm
Tư vấn trên góc độ nghiệp vụ dựa vào các phân tích và nghiên cứu của mình
Truyền đạt nội dung, hỗ trợ các thành viên dự án, quản lý dự án để làm rõ yêu cầu cần đáp ứng
Tham gia các quá trình test UAT, viết scenario testcase và nghiệm thu kết quả test UAT
Tài liệu hóa hướng dẫn sử dụng hệ thống e-office
Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ cho người dùng sử dụng sản phẩm và bàn giao các tài liệu cấu hình luồng quy trình mua sắm trên e-office cho bộ phận quản lý phần mềm
Làm việc onsite tại Khách hàng, khu vực Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
Với Mức Lương 25 - 32 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trên 03 năm kinh nghiệm BA
03 năm
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin/Hệ thống thông tin/Ngân hàng/Kinh tế/Tài chính/Quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan khác.
Có kinh nghiệm về E-office, ERP, Odoo
Có kiến thức về các kĩ thuật phân tích nghiệp vụ như: các mô hình chức năng nghiệp vụ, mô hình luồng nghiệp vụ, tài liệu phân tích nghiệp vụ
Am hiểu về chu trình phát triển phần mềm theo mô hình WaterFall hoặc Agile
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với Khối Tài Chính Ngân hàng

Tại Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: upto 32M gross
Thưởng tháng lương thứ 13, trợ cấp onsite
Được đào tạo các kiến thức chuyên môn về CNTT và kỹ năng mềm phục vụ công việc.
Được hưởng các phúc lợi khác như: Team-building hàng tháng, nghỉ mát hàng năm, khám sức khỏe định kỳ...
Tất cả các chế độ theo quy định của Pháp luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT,BHTN, ...)
Nghỉ phép năm và các ngày nghỉ lễ Tết khác theo quy định của nhà nước Việt Nam
Thời gian làm việc: 8h – 17h30 Thứ hai đến Thứ sáu hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM

Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Ocean Park Building - 6th Floor, 1 Dao Duy Anh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

