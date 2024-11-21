Tuyển Kinh doanh phần mềm Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Tìm kiếm, kết nối và phát triển danh sách khách hàng tiềm năng;

Hỗ trợ tư vấn và trình bày giải pháp chuyển đổi số phù hợp với nhu cầu của khách hàng;

Theo dõi, chăm sóc khách hàng để đảm bảo sự hài lòng và duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài;

Đóng góp vào các chiến lược kinh doanh và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, Kinh doanh hoặc các ngành liên quan;

Đam mê công nghệ và kinh doanh, có tinh thần học hỏi và cầu tiến;

Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin khi làm việc với khách hàng;

Sử dụng thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel và PowerPoint;

Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập lương cứng upto 5.000.000 VND/tháng tùy theo năng lực

Được chuyển chính thức nếu kết quả công việc tốt;

Được làm việc trong một môi trường trẻ, năng động và sáng tạo;

Được tham gia các khóa đào tạo phát triển kiến thức và kỹ năng để hoàn thành tốt công việc;

Được tham gia vào các CLB của GMO-Z RUNSYSTEM;

Có cơ hội tiếp xúc với các đối tác/ khách hàng Nhật Bản/ Thái Lan/ Hàn Quốc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM

