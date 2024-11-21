Tuyển Kinh doanh phần mềm Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM

Kinh doanh phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM

Mức lương
2 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Tìm kiếm, kết nối và phát triển danh sách khách hàng tiềm năng;
Hỗ trợ tư vấn và trình bày giải pháp chuyển đổi số phù hợp với nhu cầu của khách hàng;
Theo dõi, chăm sóc khách hàng để đảm bảo sự hài lòng và duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài;
Đóng góp vào các chiến lược kinh doanh và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ quản lý.

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, Kinh doanh hoặc các ngành liên quan;
Đam mê công nghệ và kinh doanh, có tinh thần học hỏi và cầu tiến;
Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin khi làm việc với khách hàng;
Sử dụng thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel và PowerPoint;
Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập lương cứng upto 5.000.000 VND/tháng tùy theo năng lực
Được chuyển chính thức nếu kết quả công việc tốt;
Được làm việc trong một môi trường trẻ, năng động và sáng tạo;
Được tham gia các khóa đào tạo phát triển kiến thức và kỹ năng để hoàn thành tốt công việc;
Được tham gia vào các CLB của GMO-Z RUNSYSTEM;
Có cơ hội tiếp xúc với các đối tác/ khách hàng Nhật Bản/ Thái Lan/ Hàn Quốc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM

Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Ocean Park Building - 6th Floor, 1 Dao Duy Anh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

