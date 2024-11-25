Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 18 Triệu

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12

Chăm sóc/Hỗ trợ học viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12

Mức lương
9 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 150 Nguyễn Xí, Phường 26, quận Bình Thạnh, TP. HCM., Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Với Mức Lương 9 - 18 Triệu

Sản phẩm: Onschool - Giải pháp đào tạo cử nhân trực tuyến.
Nội dung công việc:
Cung cấp và hỗ trợ thông tin về chương trình học tập và hệ thống học tập online tới sinh viên.
Tiếp nhận, điều phối, xử lý các khiếu nại, thắc mắc của sinh viên để đảm bảo sinh viên hài lòng với chất lượng dịch vụ.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng các hoạt động bổ trợ trong suốt quá trình học tập của sinh viên, cựu sinh viên.
Đảm bảo KPI học tập của sinh viên (Tỷ lệ thu học phí; Số lượng sinh viên; Số đo mức độ hài lòng dịch vụ của sinh viên).
- Thời gian: 8h00 – 17h30 từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Với Mức Lương 9 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh năm 1999 – 1992.
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan tới Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tâm lý học,...
Trên 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Chăm sóc khách hàng.
Có kinh nghiệm làm trong môi trường giáo dục, đào tạo trực tuyến là một lợi thế.
Sử dụng các ứng dụng văn phòng Excel, Powerpoint, các ứng dụng Internet đặc biệt Google Suite (G-Sheet, G-Slide, G-Meet ...)

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng theo level: từ 9.000.000 - 17.500.000 VNĐ/tháng
Lương KPI theo kết quả công việc, trung bình từ 15.000.000 VNĐ – 40.000.000 VNĐ/quý.
Chế độ thưởng nóng, thưởng theo dự án.
Lộ trình review lương, thưởng định kỳ vào tháng 1 và tháng 7,...
Ăn trưa 25.000 VNĐ/ngày.
Hỗ trợ gửi xe đối với cả nhân viên chính thức và thử việc. Phụ cấp tiền mặt 300.000 VNĐ/ tháng dành cho các nhân sự sử dụng phương tiện công cộng.
Đóng bảo hiểm đầy đủ theo cơ chế cấp bậc ngay sau khi kết thúc thử việc.
Hỗ trợ chi phí khấu hao máy tính, điện thoại theo đặc thù vị trí tuyển dụng.
Quà tặng/ tiền mặt dành riêng cho nhân sự (áp dụng cho cả thử việc, CTV/TTS) mỗi dịp sự kiện đặc biệt (lễ tết, sinh nhật, kết hôn, sinh con).
Tham gia các sự kiện: ngày lễ, sinh nhật công ty, sinh nhật từng quý, du lịch định kỳ,...
Khám sức khỏe định kỳ theo quy định.
Hỗ trợ tiền mặt 2.000.000 VNĐ/năm/nhân viên khi tham gia các hoạt động thể dục, thể thao.
Góc thư giãn cho nhân sự của công ty (Bi-a, Bi lắc,...)
Teabreak (trà, bánh, cafe,...) miễn phí hàng ngày.
Môi trường làm việc hòa đồng, cùng nhau chia sẻ, chủ động phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa 17T4, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

