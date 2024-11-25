Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 18 Triệu

Mức lương 9 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 150 Nguyễn Xí, Phường 26, quận Bình Thạnh, TP. HCM., Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Sản phẩm: Onschool - Giải pháp đào tạo cử nhân trực tuyến.

Nội dung công việc:

Cung cấp và hỗ trợ thông tin về chương trình học tập và hệ thống học tập online tới sinh viên.

Tiếp nhận, điều phối, xử lý các khiếu nại, thắc mắc của sinh viên để đảm bảo sinh viên hài lòng với chất lượng dịch vụ.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng các hoạt động bổ trợ trong suốt quá trình học tập của sinh viên, cựu sinh viên.

Đảm bảo KPI học tập của sinh viên (Tỷ lệ thu học phí; Số lượng sinh viên; Số đo mức độ hài lòng dịch vụ của sinh viên).

- Thời gian: 8h00 – 17h30 từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Sinh năm 1999 – 1992.

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan tới Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tâm lý học,...

Trên 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Chăm sóc khách hàng.

Có kinh nghiệm làm trong môi trường giáo dục, đào tạo trực tuyến là một lợi thế.

Sử dụng các ứng dụng văn phòng Excel, Powerpoint, các ứng dụng Internet đặc biệt Google Suite (G-Sheet, G-Slide, G-Meet ...)

Lương cứng theo level: từ 9.000.000 - 17.500.000 VNĐ/tháng

Lương KPI theo kết quả công việc, trung bình từ 15.000.000 VNĐ – 40.000.000 VNĐ/quý.

Chế độ thưởng nóng, thưởng theo dự án.

Lộ trình review lương, thưởng định kỳ vào tháng 1 và tháng 7,...

Ăn trưa 25.000 VNĐ/ngày.

Hỗ trợ gửi xe đối với cả nhân viên chính thức và thử việc. Phụ cấp tiền mặt 300.000 VNĐ/ tháng dành cho các nhân sự sử dụng phương tiện công cộng.

Đóng bảo hiểm đầy đủ theo cơ chế cấp bậc ngay sau khi kết thúc thử việc.

Hỗ trợ chi phí khấu hao máy tính, điện thoại theo đặc thù vị trí tuyển dụng.

Quà tặng/ tiền mặt dành riêng cho nhân sự (áp dụng cho cả thử việc, CTV/TTS) mỗi dịp sự kiện đặc biệt (lễ tết, sinh nhật, kết hôn, sinh con).

Tham gia các sự kiện: ngày lễ, sinh nhật công ty, sinh nhật từng quý, du lịch định kỳ,...

Khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

Hỗ trợ tiền mặt 2.000.000 VNĐ/năm/nhân viên khi tham gia các hoạt động thể dục, thể thao.

Góc thư giãn cho nhân sự của công ty (Bi-a, Bi lắc,...)

Teabreak (trà, bánh, cafe,...) miễn phí hàng ngày.

Môi trường làm việc hòa đồng, cùng nhau chia sẻ, chủ động phát triển.

