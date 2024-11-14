Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: 301 Lạc Long Quân, Ngọc Trạo, TP Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Sắp xếp , quản lý nhân viên trực tiếp, đảm bảo hiệu suất và chất lượng nhân viên theo văn hóa Khách hàng là trọng tâm.
Xử lý các yêu cầu và khiếu nại, hỗ trợ nhân viên đưa ra quyết định nhanh chóng cho các trường hợp cần được giải quyết ngay. Xây dựng bộ tư vấn mẫu, cách truyền đạt các chương trình khuyến mãi.
Theo dõi, phân tích và đưa ra các cải tiến về các chỉ số hài lòng của khách hàng (mức thỏa mãn, tỷ lệ khiếu nại, các vấn đề gặp phải...)
Báo cáo, phân tích và đề xuất cải tiến hiệu suất, chất lượng & dịch vụ.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kinh doanh, thương mại,...
Kinh nghiệm từ 01 năm vị trí tương đương
Nhanh nhẹn, khéo léo và sáng tạo trong công việc.
Chịu được áp lực cao trong công việc. Không nói ngọng/ nói giọng địa phương.
Có kỹ năng quản lý team; quản lý công việc tốt.
Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 8.000.000 – 9.000.000 (Tùy năng lực) + 380.000 Phụ cấp + %Hoa hồng + Thưởng nóng.
Thử việc 1 tháng 85% lương;
Nhận lương 8 – 10 hàng tháng, không chậm, giữ lương; xét tăng lương 6 tháng/lần
Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết, hiếu hỉ,... đúng quy định nhà nước; Được tham gia Bảo hiểm sức khỏe;
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Thưởng hiệu quả công việc, thưởng năm; team building, các hoạt động giải trí cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

