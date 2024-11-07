Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty TNHH MTV Alifaco
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Công ty TNHH MTV Alifaco

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 134 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Xây dựng, quản lý và tối ưu kế hoạch, quy trình chăm sóc để đạt được mục tiêu tăng trường và mục tiêu doanh số;
Trực tiếp hỗ trợ, chăm sóc khách hàng có nhu cầu;
Hỗ trợ, hướng dẫn và giám sát đội nhóm chăm sóc khách hàng để đảm bảo hiệu quả công việc;
Giải quyết thắc mắc khiếu nại của khách hàng trong phạm vi công việc;
Phối hợp với phòng Marketing để tổ chức các sự kiện tiếp thị, quảng cáo;
Báo cáo tình hình kết quả, đưa ra các dự báo ban giám đốc;
Các công việc khác theo sự phân công của cấp giám đốc trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kinh doanh, thương mại,...
Nam/nữ, từ 23-35 tuổi.
Kinh nghiệm từ 01 năm vị trí tương đương (quản lý, thực chiến ngành dược, mỹ phẩm là 1 lợi thế)
Nhanh nhẹn, khéo léo và sáng tạo trong công việc.
Chịu được áp lực cao trong công việc. Không nói ngọng/ nói giọng địa phương.
Có kỹ năng quản lý team; quản lý công việc tốt.
Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000- 25.000.000 VNĐ/ tháng [Bao gồm: Lương cứng (8.000.000- 12.000.000 VNĐ) + phụ cấp + Thưởng (doanh số cá nhân, doanh số đội nhóm)] + Thưởng contest
Lương cứng (8.000.000- 12.000.000 VNĐ) + phụ cấp + Thưởng (doanh số cá nhân, doanh số đội nhóm)] + Thưởng contest
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội phát triển lên giám đốc của 1 chi nhánh trong tương lai gần.
Lương tháng 13, xét tăng lương 6 tháng/lần.
Được đóng BHSK sau 6 tháng và nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của luật lao động
và công ty.
Thưởng hiệu quả công việc, thưởng năm theo quy định công ty.
Được tham gia đào tạo, học hỏi phát triển bản thân toàn diện.
Cơ hội du lịch trong và ngoài nước cùng công ty, thường xuyên tổ chức các hoạt
động.
Team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Alifaco

Công ty TNHH MTV Alifaco

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tháp AB Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

