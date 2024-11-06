Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/11/2024
Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 Khu liền kề Chung cư Học viện Bộ Quốc phòng, Đ. Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, HN, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Gọi điện tư vấn, hướng dẫn cách dùng, tối ưu doanh thu theo data đích MKT cung cấp từ đa kênh (Facebook, Web,....)
Tư vấn và giải đáp thắc mắc phát sinh. Thu nhập phản hồi, trường thông tin mới. Đảm bảo độ hài lòng từ khách hàng
Chăm sóc khách hàng cũ đã và đang dùng sản phẩm của công ty
Tương tác trực tiếp với khách hàng qua đa kênh: Zalo, Gọi điện, Facebook...
Ngoài ra công việc chi tiết sẽ được trao đổi qua buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học chuyên ngành liên quan
Độ tuổi GenZ, từ 1998 đến 2004
ƯU TIÊN: Có 1 năm kinh nghiệm về lĩnh vực Tư vấn, Chăm sóc Khách hàng
Năng động, vui vẻ, có khả năng tư duy và làm việc chủ động.
Ham học hỏi, cẩn thận, tỉ mỉ.
Có laptop cá nhân làm việc

Tại CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thưởng hấp dẫn:
Lương cứng: 7.000.000 - 10.000.000đ + Phụ cấp + % Doanh thu (Thu nhập 10-20 triệu hoặc KHÔNG GIỚI HẠN tuỳ năng lực)
Lương tháng tháng 13 và hoa hồng doanh số không giới hạn.
Review lương 6 tháng/lần, có cơ hội Cổ phần công ty cho leader các dự án thành công.
2. Phúc lợi tối đa:
Sức khỏe: Hưởng BHYT, BHXH theo quy định; Nghỉ phép: 12 ngày/năm.
Phụ cấp Ăn trưa đối với toàn bộ CBNV, happy hour hoa quả hàng ngày.
Được sử dụng nền tảng làm việc chuyên biệt, hệ thống giao nhận task và đo lường kết quả rõ ràng, minh bạch.
3. Sự nghiệp thăng tiến:
Được đào tạo theo lộ trình training-on-job chuyên sâu và bài bản.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch, không giới hạn số lượng.
Được đề xuất và thử sức với các ý tưởng kinh doanh mới, sử dụng hệ sinh thái và nguồn lực sẵn có của công ty.
4. Môi trường làm việc lý tưởng:
Làm việc trực tiếp với lãnh đạo thực chiến và có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực Marketing.
Được ghi nhận đóng góp và phát huy điểm mạnh, được chỉ ra và cải thiện khuyết điểm.
Môi trường giàu động lực, khuyến khích học tập liên tục và nâng cấp bản thân mỗi ngày.
5. Thời gian làm việc
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8h00 - 17h30, nghỉ trưa: 12h00 - 13h30.
Nghỉ 02 thứ 7 luân phiên trong tháng.
6. Văn hóa doanh nghiệp:
Học & Hành trọn đời
Luôn Kaizen & Sáng tạo
Cam kết, chủ động (Kỷ luật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà số 1, Khu liền kề Học viện Quốc Phòng đường Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

