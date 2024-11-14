Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ MINH KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ MINH KHANG
- Hà Nội: Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
• Tiếp nhận thông tin và tiếp đón người bệnh.
• Triển khai các thông tin ưu đãi, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của Phòng khám tới khách hàng;
• Chăm sóc khách hàng hiện tại, phát triển khách hàng tiềm năng;
• Thông báo lịch tái khám;
• Tiếp nhận và trả lời các thắc mắc của khách hàng qua email/điện thoại...;
• Gọi điện thu nhận thông tin nhận xét của bệnh nhân về dịch vụ khám chữa bệnh của bệnh viện;
• Tiến hành khảo sát tại khoa/phòng nội trú để phân tích và làm rõ nguyên nhân dẫn đến những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng; phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý khiếu nại.
• Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc. Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ưu tiên những ứng viên có 1 năm kinh nghiệm trong công việc tiếp xúc với khách hàng.
• Sử dụng Vi tính văn phòng thành thạo (Word, Excel,...).
• Năng động, nhiệt tình, có thể làm việc độc lập và theo nhóm tốt, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.
• Thái độ cầu thị, chăm chỉ, trách nhiệm cao trong công việc và cẩn trọng.
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ MINH KHANG Thì Được Hưởng Những Gì
• Các phụ cấp công việc: xứng đáng năng lực.
• Có cơ hội phát triển bản thân, thăng tiến trong nghề nghiệp.
• Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp với đội ngũ đồng nghiệp trẻ, nhiệt huyết...
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
• Thưởng tết, thưởng các ngày lễ, các ngày đặc biệt của công ty.
• Phúc lợi du lịch cao cấp hàng năm.
• Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
• Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu.
• Công việc ổn định và lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ MINH KHANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
