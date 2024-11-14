Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ MINH KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng

• Tiếp nhận thông tin và tiếp đón người bệnh.

• Triển khai các thông tin ưu đãi, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của Phòng khám tới khách hàng;

• Chăm sóc khách hàng hiện tại, phát triển khách hàng tiềm năng;

• Thông báo lịch tái khám;

• Tiếp nhận và trả lời các thắc mắc của khách hàng qua email/điện thoại...;

• Gọi điện thu nhận thông tin nhận xét của bệnh nhân về dịch vụ khám chữa bệnh của bệnh viện;

• Tiến hành khảo sát tại khoa/phòng nội trú để phân tích và làm rõ nguyên nhân dẫn đến những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng; phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý khiếu nại.

• Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc. Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

• Ưu tiên những ứng viên có 1 năm kinh nghiệm trong công việc tiếp xúc với khách hàng.

• Sử dụng Vi tính văn phòng thành thạo (Word, Excel,...).

• Năng động, nhiệt tình, có thể làm việc độc lập và theo nhóm tốt, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.

• Thái độ cầu thị, chăm chỉ, trách nhiệm cao trong công việc và cẩn trọng.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ MINH KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương 8.000.000 - 10.000.000 vnđ + thưởng kinh doanh hàng tháng (theo doanh thu chung của phòng khám)

• Các phụ cấp công việc: xứng đáng năng lực.

• Có cơ hội phát triển bản thân, thăng tiến trong nghề nghiệp.

• Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp với đội ngũ đồng nghiệp trẻ, nhiệt huyết...

• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

• Thưởng tết, thưởng các ngày lễ, các ngày đặc biệt của công ty.

• Phúc lợi du lịch cao cấp hàng năm.

• Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

• Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu.

• Công việc ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ MINH KHANG

