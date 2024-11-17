Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED
- Hà Nội: 28
- 30 TT4A KĐT Văn Quán, Phúc La, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Thực hiện hoạt động sale online thông qua: chat, call...
Thực hiện hoạt động CSKH cũ sau bán, CSKH khách hàng sẵn có: thông qua các hình thức chat, call định kỳ, đột xuất.
Xử lý đơn hàng online, sàn TMĐT.
Thực hiện tư vấn phản hồi, cung cấp các thông tin, giải pháp và xử lý các vấn đề phát sinh của khác hàng trong quá trình tư vấn sale online và hoạt động CSKH.
Sử dụng các phần mềm quản trị phục vụ việc: GEN CRM...
Tham gia tư vấn khách hàng tại hội nghị, hội thảo khi có yêu cầu.
Báo cáo định kỳ
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi 26 – 32 tuổi.
Chăm chỉ, cẩn thận, đam mê với công việc
Kỹ năng giao tiếp tốt
1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp với nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến.
Được đào tạo thường xuyên về chuyên môn.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Thăm khám sức khỏe định kỳ. Du lịch hàng năm.
Hưởng các chế độ sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau thăm hỏi.
Thưởng các ngày lễ, tết trong năm. Lương tháng 13.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED
