Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 28 - 30 TT4A KĐT Văn Quán, Phúc La, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện hoạt động sale online thông qua: chat, call...

Thực hiện hoạt động CSKH cũ sau bán, CSKH khách hàng sẵn có: thông qua các hình thức chat, call định kỳ, đột xuất.

Xử lý đơn hàng online, sàn TMĐT.

Thực hiện tư vấn phản hồi, cung cấp các thông tin, giải pháp và xử lý các vấn đề phát sinh của khác hàng trong quá trình tư vấn sale online và hoạt động CSKH.

Sử dụng các phần mềm quản trị phục vụ việc: GEN CRM...

Tham gia tư vấn khách hàng tại hội nghị, hội thảo khi có yêu cầu.

Báo cáo định kỳ

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ngành y – dược trình độ cao đẳng trở lên

Độ tuổi 26 – 32 tuổi.

Chăm chỉ, cẩn thận, đam mê với công việc

Kỹ năng giao tiếp tốt

1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 – 12 triệu (Lương cứng + phụ cấp + doanh số)

Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp với nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến.

Được đào tạo thường xuyên về chuyên môn.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Thăm khám sức khỏe định kỳ. Du lịch hàng năm.

Hưởng các chế độ sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau thăm hỏi.

Thưởng các ngày lễ, tết trong năm. Lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin