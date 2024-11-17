Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 28

- 30 TT4A KĐT Văn Quán, Phúc La, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện hoạt động sale online thông qua: chat, call...
Thực hiện hoạt động CSKH cũ sau bán, CSKH khách hàng sẵn có: thông qua các hình thức chat, call định kỳ, đột xuất.
Xử lý đơn hàng online, sàn TMĐT.
Thực hiện tư vấn phản hồi, cung cấp các thông tin, giải pháp và xử lý các vấn đề phát sinh của khác hàng trong quá trình tư vấn sale online và hoạt động CSKH.
Sử dụng các phần mềm quản trị phục vụ việc: GEN CRM...
Tham gia tư vấn khách hàng tại hội nghị, hội thảo khi có yêu cầu.
Báo cáo định kỳ

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ngành y – dược trình độ cao đẳng trở lên
Độ tuổi 26 – 32 tuổi.
Chăm chỉ, cẩn thận, đam mê với công việc
Kỹ năng giao tiếp tốt
1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 – 12 triệu (Lương cứng + phụ cấp + doanh số)
Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp với nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến.
Được đào tạo thường xuyên về chuyên môn.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Thăm khám sức khỏe định kỳ. Du lịch hàng năm.
Hưởng các chế độ sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau thăm hỏi.
Thưởng các ngày lễ, tết trong năm. Lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: C12, TT6, Khu đô thị Văn Quán- Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

