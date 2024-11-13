Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 4, Tòa nhà HUTECH, đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hỗ trợ tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng qua điện thoại, email, website, các kênh mạng xã hội và kênh bán hàng của công ty.

Chủ động tiếp nhận và xử lý các vấn đề của khách hàng, phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết nhanh chóng, chính xác.

Liên hệ và xây dựng mối quan hệ với khách hàng qua danh sách dữ liệu để cung cấp thông tin, xác nhận yêu cầu và thu thập ý kiến phản hồi.

Hỗ trợ và phối hợp với bộ phận kinh doanh nhằm phát triển chiến lược tiếp cận khách hàng tiềm năng, góp phần tăng trưởng doanh số.

Cập nhật và duy trì cơ sở dữ liệu khách hàng, đảm bảo thông tin chính xác, đầy đủ.

Đưa ra các đề xuất cải thiện nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do quản lý trực tiếp giao.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan đến Quản trị Kinh doanh, Thương mại, Ngoại thương, Marketing, Công nghệ Thông tin, v.v.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng/Kinh Doanh/Telesales/Bán hàng đa kênh...

Thành thạo sử dụng Excel và các công cụ tin học văn phòng.

Có thể giao tiếp được Tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác là lợi thế.

Kỹ năng xử lý tình huống, lắng nghe và giao tiếp tốt.

Chăm chỉ, nhiệt huyết, sẵn sàng học hỏi và hướng đến kết quả

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập và phúc lợi

Mức lương cạnh tranh

Hệ thống đánh giá năng lực công bằng, chuyên nghiệp, sáu tháng đánh giá 1 lần

Nhiều cơ hội thăng tiến

Bảo hiểm Xã hội, y tế, thất nghiệp,.. đầy đủ theo Luật

Du lịch, Team-Building hằng năm

Thưởng Lễ Tết, Tháng 13, thưởng theo danh hiệu đóng góp hoặc các thưởng khác tùy kết quả kinh doanh mỗi năm và thành tích cá nhân

Môi trường học hỏi và phát triển:

Cơ hội học hỏi, tạo mạng lưới và quan hệ với các ứng viên cao cấp và các tổ chức hàng đầu trong ngành, tham gia các hội thảo, chia sẻ...

Cơ hội sử dụng các công cụ tuyển dụng hiện đại, tham gia giai đoạn xây dựng hệ thống, chuyển đổi số, ERP và cơ hội liên tục phát triển của doanh nghiệp

Tham gia phân tích xu hướng, học hỏi tư duy phân tích từ cấp lãnh đạo, được đề xuất và lắng nghe, triển khai nhanh các giải pháp sáng tạo, có giá trị cao

Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, xây dựng thương hiệu,.. theo chương trình đào tạo của doanh nghiệp.

Nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển sang lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn lực và các phạm vi khác trong phòng tổ chức nhân sự tùy đam mê và khả năng.

Môi trường văn hóa và đồng nghiệp:

Đồng nghiệp trẻ, năng động, thân thiện

Tác phong làm việc chuyên nghiệp, cường độ cao, đúng giờ

Cấp trên cởi mở, tôn trọng, chia sẻ

