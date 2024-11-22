Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 4, Tòa nhà Ba Đình Office, 19 Lê Thanh Nghị,, Hai Bà Trưng, Quận Tân Bình

Mô tả công việc

Là cầu nối phối hợp và hỗ trợ các phòng ban khác làm việc với khách hàng trước, trong và sau bán hàng:

Chuyên viên Hỗ trợ giao diện (OB Agent)

Chuyên viên hỗ trợ vận hành (SA Agent)

Phối hợp hỗ trợ thực hiện các công việc liên quan hoặc phát sinh do quản lý trực tiếp phân công

Sáng tạo, cẩn thận, chịu khó tìm tòi và lắng nghe ý kiến khách hàng.

Biết sử dụng canva hoặc photoshop

Kỹ năng quản trị thời gian

Có kỹ năng tư vấn, thuyết phục, đàm phán khách hàng là 1 lợi thế

Tiếng Anh tốt là một lợi thế.

Có kiến thức về lĩnh vực Thương mại điện tử.

Biết sử dụng các phần mềm/ công cụ thiết kế hình ảnh là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH, BHYT theo qui định nhà nước

Thưởng quý, thưởng tháng 13, 14 theo hiệu suất công việc.

Review tăng lương mỗi 6 tháng hoặc 1 năm.

