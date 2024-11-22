Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 4, Tòa nhà Ba Đình Office, 19 Lê Thanh Nghị,, Hai Bà Trưng, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Mô tả công việc
Là cầu nối phối hợp và hỗ trợ các phòng ban khác làm việc với khách hàng trước, trong và sau bán hàng:
Chuyên viên Hỗ trợ giao diện (OB Agent)
Chuyên viên hỗ trợ vận hành (SA Agent)
Phối hợp hỗ trợ thực hiện các công việc liên quan hoặc phát sinh do quản lý trực tiếp phân công
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sáng tạo, cẩn thận, chịu khó tìm tòi và lắng nghe ý kiến khách hàng.
Biết sử dụng canva hoặc photoshop
Kỹ năng quản trị thời gian
Có kỹ năng tư vấn, thuyết phục, đàm phán khách hàng là 1 lợi thế
Tiếng Anh tốt là một lợi thế.
Có kiến thức về lĩnh vực Thương mại điện tử.
Biết sử dụng các phần mềm/ công cụ thiết kế hình ảnh là một lợi thế
Biết sử dụng canva hoặc photoshop
Kỹ năng quản trị thời gian
Có kỹ năng tư vấn, thuyết phục, đàm phán khách hàng là 1 lợi thế
Tiếng Anh tốt là một lợi thế.
Có kiến thức về lĩnh vực Thương mại điện tử.
Biết sử dụng các phần mềm/ công cụ thiết kế hình ảnh là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH, BHYT theo qui định nhà nước
Thưởng quý, thưởng tháng 13, 14 theo hiệu suất công việc.
Review tăng lương mỗi 6 tháng hoặc 1 năm.
Thưởng quý, thưởng tháng 13, 14 theo hiệu suất công việc.
Review tăng lương mỗi 6 tháng hoặc 1 năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI