Tuyển Chỉ Huy Trưởng thu nhập 12 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Lập biện pháp thi công, Bóc tách lên kế hoạch vật tư vật liệu triển khai thi công công trình

- Kiểm tra và xác nhận khối lượng cho các tổ đội nhân công

- Thực hiện các hoạt động hàng ngày tại hiện trường được chỉ định.

- Kiểm tra và báo cáo tiến độ thi công; kiểm tra vật liệu xây dựng tại công trường

- Kiểm tra, xác nhận hiện trường và phối hợp với cán bộ hồ sơ tại Văn phòng.

- Làm việc hiện trường trong khu vực Hà Nội.

- Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu từ 3 năm kinh nghiệm vị trí Cán Bộ Kỹ Thuật Hiện Trường/ chỉ huy trưởng

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học Xây Dựng, ĐH Kiến trúc, Kỹ sư Xây dựng; Kỹ sư cầu đường. kỹ sư giao thông

- Đã từng thi công các công trình cầu, đường,

- Sử dụng thành thạo: Autocad, Word, Excel,

- Kỹ năng đọc, bóc tách bản vẽ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LINH ANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 12 triệu => Thu nhập trung bình từ 15- 16 triệu ( cao hơn tuỳ năng lực)

- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành.

- Thưởng các ngày Lễ lớn trong năm (02/9, 30/4 và 01/5, tết dương lịch,...)

- Lương tháng 13, Chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty

- Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LINH ANH

