Tuyển Chăm sóc khách hàng HỘ KINH DOANH LYTRENDY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Sáng tạo 27 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Gọi điện theo data khách hàng có sẵn hỏi về cảm nhận của khách hàng đã trải nghiệm sản phẩm, gọi xác nhận đơn đã chốt, kết bạn zalo với khách, giải đáp các thắc mắc

Xử lý các vấn đề phát sinh của khách hàng

Các công việc liên quan theo phân công của Trưởng bộ phận

Chịu trách nhiệm với công việc và tự chủ khi làm việc

Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nữ. Độ tuổi từ 18-26

Kinh nghiệm tối thiểu từ 6 tháng vị trí CSKH lĩnh vực thời trang phân khúc cao cấp

Thái độ làm việc tích cực, ham học hỏi. kiên nhẫn, dịu dàng, ôn hoà, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, gần gũi, thân thiện

Chủ động trong công việc, mong muốn phát triển bản thân.

Có tinh thần trách nhiệm, khả năng làm việc nhóm.

Yêu cầu có trách nhiệm với công việc, hoàn thành tốt công việc được đề ra

Tại HỘ KINH DOANH LYTRENDY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực từ 8-10 triệu

Phụ cấp ăn trưa 500.000 vnd + gửi xe

Các chế độ thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định của công ty, tháng lương 13 và nhiều hình thức hấp dẫn khác.

Làm việc trong môi trường năng động, tốc độ phát triển nhanh và có nhiều cơ hội thăng tiến

Được cấp toàn bộ thiết bị làm việc

