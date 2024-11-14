Tuyển Chăm sóc khách hàng HỘ KINH DOANH LYTRENDY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại HỘ KINH DOANH LYTRENDY VIỆT NAM
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Sáng tạo 27 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Gọi điện theo data khách hàng có sẵn hỏi về cảm nhận của khách hàng đã trải nghiệm sản phẩm, gọi xác nhận đơn đã chốt, kết bạn zalo với khách, giải đáp các thắc mắc
Xử lý các vấn đề phát sinh của khách hàng
Các công việc liên quan theo phân công của Trưởng bộ phận
Chịu trách nhiệm với công việc và tự chủ khi làm việc
Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ. Độ tuổi từ 18-26
Kinh nghiệm tối thiểu từ 6 tháng vị trí CSKH lĩnh vực thời trang phân khúc cao cấp
Thái độ làm việc tích cực, ham học hỏi. kiên nhẫn, dịu dàng, ôn hoà, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, gần gũi, thân thiện
Chủ động trong công việc, mong muốn phát triển bản thân.
Có tinh thần trách nhiệm, khả năng làm việc nhóm.
Yêu cầu có trách nhiệm với công việc, hoàn thành tốt công việc được đề ra
Tại HỘ KINH DOANH LYTRENDY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn theo năng lực từ 8-10 triệu
Phụ cấp ăn trưa 500.000 vnd + gửi xe
Các chế độ thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định của công ty, tháng lương 13 và nhiều hình thức hấp dẫn khác.
Làm việc trong môi trường năng động, tốc độ phát triển nhanh và có nhiều cơ hội thăng tiến
Được cấp toàn bộ thiết bị làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH LYTRENDY VIỆT NAM
