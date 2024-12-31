Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Actr làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty TNHH Actr
- Tây Ninh:
- Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Chương trình Quản trị viên (lương thưởng hấp dẫn) dành cho sinh viên sắp và mới ra trường đam mê về chuyên ngành học của mình và làm trong môi trường sản xuất
- Các bạn sẽ được đào tạo miễn phí
- Liên hệ đến Công ty TNHH ACTR bạn sẽ được tư vấn thông tin công việc của mình rõ ràng hơn nhé
Yêu cầu ứng viên:
Trình độ: tốt nghiệpĐại học trở lên
Chuyên ngành :Cơ khí, Kỹ thuật, Hóa học, Vật liệu
Khả năng tổ chức và lập kế hoạch, giải quyết vấn đề
Tự tin, tính trách nhiệm cao .
Khả năng giao tiếp, xử lý vấn đề tốt.
Không yêu cầu kình nghiệm,sẽ được đào tạo
Nhanh nhẹn, linh hoạt, thích nghi nhanh với môi trường mới
Quyền lợi được hưởng :
Tại Công Ty TNHH Actr Thì Được Hưởng Những Gì
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Mới tốt nghiệp
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Tây Ninh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Actr
