Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Actr làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: - Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Chương trình Quản trị viên (lương thưởng hấp dẫn) dành cho sinh viên sắp và mới ra trường đam mê về chuyên ngành học của mình và làm trong môi trường sản xuất

- Các bạn sẽ được đào tạo miễn phí

- Liên hệ đến Công ty TNHH ACTR bạn sẽ được tư vấn thông tin công việc của mình rõ ràng hơn nhé

Yêu cầu ứng viên:

Trình độ: tốt nghiệpĐại học trở lên

Chuyên ngành :Cơ khí, Kỹ thuật, Hóa học, Vật liệu

Khả năng tổ chức và lập kế hoạch, giải quyết vấn đề

Tự tin, tính trách nhiệm cao .

Khả năng giao tiếp, xử lý vấn đề tốt.

Không yêu cầu kình nghiệm,sẽ được đào tạo

Nhanh nhẹn, linh hoạt, thích nghi nhanh với môi trường mới

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Quyền lợi được hưởng :

Ngành nghề: Hóa học, Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thu mua / Vật tư

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Mới tốt nghiệp

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Tây Ninh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Actr

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin