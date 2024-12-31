Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Actr làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Actr
Ngày đăng tuyển: 31/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty TNHH Actr

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh:

- Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Chương trình Quản trị viên (lương thưởng hấp dẫn) dành cho sinh viên sắp và mới ra trường đam mê về chuyên ngành học của mình và làm trong môi trường sản xuất
- Các bạn sẽ được đào tạo miễn phí
- Liên hệ đến Công ty TNHH ACTR bạn sẽ được tư vấn thông tin công việc của mình rõ ràng hơn nhé
Yêu cầu ứng viên:
Trình độ: tốt nghiệpĐại học trở lên
Chuyên ngành :Cơ khí, Kỹ thuật, Hóa học, Vật liệu
Khả năng tổ chức và lập kế hoạch, giải quyết vấn đề
Tự tin, tính trách nhiệm cao .
Khả năng giao tiếp, xử lý vấn đề tốt.
Không yêu cầu kình nghiệm,sẽ được đào tạo
Nhanh nhẹn, linh hoạt, thích nghi nhanh với môi trường mới

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên:
Trình độ: tốt nghiệpĐại học trở lên
Chuyên ngành :Cơ khí, Kỹ thuật, Hóa học, Vật liệu
Khả năng tổ chức và lập kế hoạch, giải quyết vấn đề
Tự tin, tính trách nhiệm cao .
Khả năng giao tiếp, xử lý vấn đề tốt.
Không yêu cầu kình nghiệm,sẽ được đào tạo
Nhanh nhẹn, linh hoạt, thích nghi nhanh với môi trường mới
Quyền lợi được hưởng :

Tại Công Ty TNHH Actr Thì Được Hưởng Những Gì

Ngành nghề: Hóa học, Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thu mua / Vật tư
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Mới tốt nghiệp
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Tây Ninh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Actr

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Actr

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 37-7b, 37-8, 37-9b, 37-14b, 37-15, 37-16b, 41-15b, 41-16b, 41-17b, 41-18b, 41-19b, 41-20b, 42-1-1, 42-2-1, 42-3-1. 42-4-1, 42-5-1, 42-6-1, Đường D11, Khu Công nghiệp Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

