Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh làm việc tại Quảng Nam thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam:

- Nguyễn Tất Thành, Cẩm Hà, Hội An, Quảng Nam, Thành phố Hội An

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Hiểu rõ các Quy Trình/Quy Định Khối Cửa Hàng để đảm bảo điều phối và sắp xếp nhân sự tại Cửa Hàng thực thi.
- Sắp xếp ca làm việc, bố trí vị trí, chấm công cho nhân viên tại Cửa Hàng.
- Có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi và điều phối các nhân viên thuộc phạm vi quản lý của mình.
- Chịu trách nhiệm về doanh thu/nguyên vật liệu/chất lượng sản phẩm/chất lượng dịch vụ/nhân sự/hình ảnh tại Cửa Hàng.
- Báo cáo doanh thu/số liệu hàng hoá/xuất nhập tồn/kiểm kê hàng ngày tại Cửa Hàng.
- Tham gia quay chụp, phát triển kênh Tiktok
- Đảm bảo nhân sự tạo Cửa Hàng thực hiện đúng các Nội Quy-Quy Định-Quy Trình và thực hiện đúng công việc được giao.
- Tuân thủ và thực thi dưới sự điều phối, phân công của Area Manager (Quản Lý Khu Vực)
- Linh động xử lí các tình huống phát sinh tại Cửa Hàng.
- Có bất kỳ vấn đề gì xảy ra ngoài tầm kiểm soát thì lập tức báo ngay cho CẤP TRÊN TRỰC TIẾP.
- Thực hiện một số công việc khác được giao (nếu có)

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân
-Tinh thần chủ động, tích cực, yêu thích môi trường ngành nghề dịch vụ F&B.
- Vui vẻ, hoà đồng, hỗ trợ đồng nghiệp và có trách nhiệm trong công việc
- Có phương tiện đi lại, sức khỏe tốt.
- Có thể làm Lễ, Tết/Tăng ca đột xuất vào cuối tuần.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh Thì Được Hưởng Những Gì

Ca làm việc các vị trí
- Thời gian làm việc: 8h/ngày (có thể tăng ca)
Chính Sách Lương:
- Thu nhập từ 8m-12M + phụ cấp cơm + thưởng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 12A6 Nguyễn Trãi, Phường 7, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

