Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh làm việc tại Quảng Nam thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: - Nguyễn Tất Thành, Cẩm Hà, Hội An, Quảng Nam, Thành phố Hội An

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Hiểu rõ các Quy Trình/Quy Định Khối Cửa Hàng để đảm bảo điều phối và sắp xếp nhân sự tại Cửa Hàng thực thi.

- Sắp xếp ca làm việc, bố trí vị trí, chấm công cho nhân viên tại Cửa Hàng.

- Có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi và điều phối các nhân viên thuộc phạm vi quản lý của mình.

- Chịu trách nhiệm về doanh thu/nguyên vật liệu/chất lượng sản phẩm/chất lượng dịch vụ/nhân sự/hình ảnh tại Cửa Hàng.

- Báo cáo doanh thu/số liệu hàng hoá/xuất nhập tồn/kiểm kê hàng ngày tại Cửa Hàng.

- Tham gia quay chụp, phát triển kênh Tiktok

- Đảm bảo nhân sự tạo Cửa Hàng thực hiện đúng các Nội Quy-Quy Định-Quy Trình và thực hiện đúng công việc được giao.

- Tuân thủ và thực thi dưới sự điều phối, phân công của Area Manager (Quản Lý Khu Vực)

- Linh động xử lí các tình huống phát sinh tại Cửa Hàng.

- Có bất kỳ vấn đề gì xảy ra ngoài tầm kiểm soát thì lập tức báo ngay cho CẤP TRÊN TRỰC TIẾP.

- Thực hiện một số công việc khác được giao (nếu có)

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân

-Tinh thần chủ động, tích cực, yêu thích môi trường ngành nghề dịch vụ F&B.

- Vui vẻ, hoà đồng, hỗ trợ đồng nghiệp và có trách nhiệm trong công việc

- Có phương tiện đi lại, sức khỏe tốt.

- Có thể làm Lễ, Tết/Tăng ca đột xuất vào cuối tuần.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh Thì Được Hưởng Những Gì

Ca làm việc các vị trí

- Thời gian làm việc: 8h/ngày (có thể tăng ca)

Chính Sách Lương:

- Thu nhập từ 8m-12M + phụ cấp cơm + thưởng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh

