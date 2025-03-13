Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ Phần Đầu Tư Le Mont làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Le Mont
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Le Mont

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Le Mont

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: SH2

- 17, KĐT Crown Villas, 586 đường CMT8, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

* CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH
1. Thực hiện tác thủ tục pháp lý về đất đai: Chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho các loại hình dự án Tập đoàn đang triển khai;Cấp, điều chinh Quyết định giao đất/cho thuê đất; Phối hợp với các đơn vị triển khai thủ tục tính toán nghĩa vụ tài chính về đất; Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Dự án.
2. Thực hiện các thủ tục, thỏa thuận đấu nối giao thông.
3. Nghiên cứu, đánh giá và phát triển dự án mới: Tìm kiếm, đề xuất phát triển dự án mới, nghiên cứu, thu thập thông tin và đánh giá sơ bộ về phương án đầu tư. Đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư (Thực hiện công tác tính toán chi phí đầu tư và hiệu quả dự án làm căn cứ đề xuất BLĐ Quyết định đầu tư).
4. Công tác Quy hoạch xây dựng: Tư vấn cho Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến Quy hoạch, thực hiện phác thảo ý tưởng quy hoạch của Dự án theo yêu cầu của ban lãnh đạo (nếu có). Triển khai các thủ tục thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Quy hoạch xây dựng.
5. Thực hiện các thủ tục về chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn chủ đầu tư đối với các loại hình dự án mà tập đoàn đang triển khai.
6. Thực hiện công tác có liên quan đến đánh giá tác động môi trường.
7. Hỗ trợ các công tác Phát triển dự án khác của Ban và các công việc khác được trưởng bộ phận giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Le Mont Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Le Mont

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Le Mont

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Le Mont

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: SH2-01, KĐT Crown Villas,586 Đường CMT8, Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

