Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ Phần Đầu Tư Le Mont làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

* CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH

1. Thực hiện tác thủ tục pháp lý về đất đai: Chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho các loại hình dự án Tập đoàn đang triển khai;Cấp, điều chinh Quyết định giao đất/cho thuê đất; Phối hợp với các đơn vị triển khai thủ tục tính toán nghĩa vụ tài chính về đất; Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Dự án.

2. Thực hiện các thủ tục, thỏa thuận đấu nối giao thông.

3. Nghiên cứu, đánh giá và phát triển dự án mới: Tìm kiếm, đề xuất phát triển dự án mới, nghiên cứu, thu thập thông tin và đánh giá sơ bộ về phương án đầu tư. Đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư (Thực hiện công tác tính toán chi phí đầu tư và hiệu quả dự án làm căn cứ đề xuất BLĐ Quyết định đầu tư).

4. Công tác Quy hoạch xây dựng: Tư vấn cho Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến Quy hoạch, thực hiện phác thảo ý tưởng quy hoạch của Dự án theo yêu cầu của ban lãnh đạo (nếu có). Triển khai các thủ tục thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Quy hoạch xây dựng.

5. Thực hiện các thủ tục về chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn chủ đầu tư đối với các loại hình dự án mà tập đoàn đang triển khai.

6. Thực hiện công tác có liên quan đến đánh giá tác động môi trường.

7. Hỗ trợ các công tác Phát triển dự án khác của Ban và các công việc khác được trưởng bộ phận giao.