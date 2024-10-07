Tuyển Chuyên Viên Hỗ Trợ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu, tham mưu chiến lược CNTT:

Nghiên cứu,đề xuất triển khai các giải pháp, công nghệ mới phù hợp với Eximbank. Tham mưu, đề xuất với Ban GĐK và Ban TGĐ về nhu cầu phát triển, chủ trương, định hướng chiến lược CNTT trung và dài hạn của Eximbank. Trên cơ sở chiến lược CNTT của Eximbank đã được Ban TGĐ phê duyệt, xây dựng và trình phê duyệt kế hoạch để triển khai chiến lược CNTT, theo dõi và báo cáo tiến độ triển khai chiến lược CNTT.

Quản lý và kiểm soát ngân sách CNTT:

Tổng hợp và xây dựng kế hoạch ngân sách CNTT hàng năm và trình Ban TGĐ phê duyệt. Đầu mối theo dõi, tổng hợp và báo cáo việc sử dụng ngân sách CNTT hàng năm của các đơn vị trực thuộc Khối CNTT cho Ban GĐK và Ban TGĐ. Đầu mối tổng hợp và theo dõi việc đầu tư mua sắm và gia hạn bản quyền các phần mềm mà Eximbank đã đầu tư. Tổ chức quản lý, kiểm soát phí đầu tư và chi phí vận hành; tổ chức thanh toán các hợp đồng kinh tế với đối tác của các đơn vị thuộc CNTT.

Giám sát thực hiện KPI:

Đầu mối tổng hợp đăng ký KPI các đơn vị trực thuộc Khối CNTT hàng năm. Giám sát kết quả thực hiện KPI của các đơn vị trực thuộc Khối CNTT, đầu mối tổng hợp kết quả đánh giá KPI của các đơn vị trực thuộc Khối CNTT và báo cáo Ban GĐK và Ban TGĐ.

Hỗ trợ dự án CNTT, dịch vụ thuê ngoài mảng CNTT:

Hỗ trợ các đơn vị trực thuộc Khối CNTT trong suốt quá trình triển khai các dự án CNTT, dịch vụ thuê ngoài mảng CNTT để tuân thủ các quy định liên quan đến mua sắm CNTT. Soát xét các tờ trình, tài liệu, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền, Ban GĐKvà Ban TGĐ trong suốt quá trình triển khai các dự án CNTT và dịch vụ thuê ngoài mảng CNTT như: báo cáo đầu tư, đề cương dự toán chi tiết, tờ trình mua sắm, hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu, hợp đồng mua sắm, hồ sơ nghiệm thu hợp đồng mua sắm CNTT.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành CNTT, hoặc chuyên ngành có liên quan. Bằng cấp chứng chỉ chuyên môn: ưu tiên có chứng chỉ liên quan quản lý dự án (như chứng chỉ PMP,...) và đấu thầu Kinh nghiệm làm việc: tối thiểu 03 năm kinh nghiệm về triển khai các Dự án CNTT Hiểu biết về lĩnh vực đảm nhận: am hiểu các quy trình liên quan đến quản lý và triển khai dự án CNTT, quy trình soạn thảo và ban hành văn bản nội bộ, hướng dẫn công việc về công tác soạn báo cáo, kiểm toán,...

Tại Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh tương xứng năng lực. Tham gia các khóa học kỹ năng nâng cao nghiệp vụ. Hưởng chế độ bảo hiểm chất lượng cao. Lương tháng 13, thưởng Lễ-Tết, doanh số, ... Hỗ trợ du lịch hè 7.000.000đ/người Chi phí ăn trưa 50.000đ/ngày Phụ cấp điện thoại theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) VNR500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.