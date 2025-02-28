Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn. Lương cứng 15.000.000 - 20.000.000 Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện. Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Được hưởng các phúc lợi khác của ngân hàng (thưởng lễ, tết, du lịch, khám sức khỏe định kỳ...)., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng cá nhân/doanh nghiệp.

Tư vấn các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Thực hiện các giao dịch ngân hàng cho khách hàng.

Giải đáp thắc mắc và xử lý các vấn đề phát sinh của khách hàng.

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quan hệ khách hàng ngân hàng.

Có kiến thức tốt về các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong

