Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Hyundai Thành Công Việt Nam (Hyundai.thanhcong.vn) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Hyundai Thành Công Việt Nam (Hyundai.thanhcong.vn)
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Hyundai Thành Công Việt Nam (Hyundai.thanhcong.vn)

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Hyundai Thành Công Việt Nam (Hyundai.thanhcong.vn)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 12, tòa nhà Thành Công Tower, số 79 Đường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Ứng dụng Khách hàng: / Application
Phối hợp theo dõi quá trình vận hành của ứng dụng điện thoại của Khách hàng, tiếp nhận các phản hồi và đề xuất các phương án để phát triển tính năng phục vụ Khách hàng trên ứng dụng điện thoại. Phối hợp kiểm thử ứng dụng trong quá trình phát triển nâng cấp và theo dõi tiến trình hoàn thành / The application's metrics and operations, collect feedback and suggest options to develop customer service features on mobile applications. Coordinate application testing during upgrade development and track completion progress.
2. Chương trình hội viên: / Membership program
- Phối hợp triển khai và vận hành chương trình hội viên:/ Coordinate and operate the membership program
• Hỗ trợ theo dõi, rà soát công tác đối soát thanh toán, thực hiện các công tác luân chuyển dòng tiền giữa các Đại lý tham gia chương trình Hội viên./ Supporting follow and review payment reconciliation, cash flow transfer between Dealers participating in the Membership program.
• Hạng mục liên quan phần mềm quản lý chương trình Hội viên (sử dụng và nâng cấp)/ Work related to the membership program: management software (use and upgrade)
- Phối hợp theo dõi, đánh giá hiệu quả các chương trình hợp tác đối tác liên kết. Thực hiện việc đối soát thanh toán với các đối tác liên kết./Monitor and evaluate the effectiveness of existing affiliate partnership programs. Perform payment reconciliation with affiliate partners.
- Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông trên các kênh truyền thông để gia tăng hiệu quả chương trình Hội viên./ Plan and Implement communication activities on communication channels to increase the effectiveness of the Membership program.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Hyundai Thành Công Việt Nam (Hyundai.thanhcong.vn) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hyundai Thành Công Việt Nam (Hyundai.thanhcong.vn)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hyundai Thành Công Việt Nam (Hyundai.thanhcong.vn)

Hyundai Thành Công Việt Nam (Hyundai.thanhcong.vn)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thành Công Tower, 79 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

