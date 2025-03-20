Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

- Quản lý, duy trì và phát triển danh mục đầu tư của danh sách khách hàng ưu tiên được giao

- Có kế hoạch khai thác danh mục khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng có hiệu quả để chuyển đổi thành khách hàng ưu tiên

- Tìm kiếm, mở rộng và phát triển số lượng khách hàng ưu tiên cho Ngân hàng

- Giải thích, tư vấn và thuyết phục khách hàng ưu tiên sử dụng các sản phẩm và dịch vụ phù hợp

- Tìm hiểu, phân tích nhu cầu khách hàng ưu tiên để tăng cường cơ hội bán chéo các sản phẩm và dịch vụ

- Thường xuyên chăm sóc và khuyến khích khách hàng tăng tần suất và khối lượng giao dịch để đạt được chỉ tiêu lợi nhuận được giao

- Đảm bảo chất lượng dịch vụ của Ngân hàng ưu tiên khi phục vụ khách hàng