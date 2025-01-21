Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

1. Lập kế hoạch

• Lập và triển khai kế hoạch cá nhân trong việc kinh doanh, bán các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng tới các khách hàng cá nhân căn cứ chỉ tiêu kinh doanh được phân giao.

2. Thiết lập, phát triển mạng lưới quan hệ KHCN

• Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới nhằm bán các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng.

• Nắm bắt nhu cầu Khách hàng và đặc điểm của sản phẩm, tư vấn các gói giải pháp tài chính phù hợp, bao gồm: tín dụng, huy động vốn, kiều hối, thẻ, bảo hiểm và các dịch vụ khác nhằm tăng giá trị cho Khách hàng và Ngân hàng.

• Truyền thông chăm sóc, cập nhật chính sách, quy định, sản phẩm, dịch vụ mới của Ngân hàng cho khách hàng.

• Trực tiếp thực hiện tiếp thị sản phẩm dịch vụ đến các khách hàng hiện tại hoặc tiềm năng.

• Đề xuẩt sáng kiến trong việc tìm kiếm, duy trì và phát triển khách hàng.

3. Tổ chức thực hiện công tác kinh doanh đối với KHCN

• Hướng dẫn các thủ tục cho Khách hàng, thu thập hồ sơ, tài liệu thông tin Khách hàng làm cơ sở cho việc đề xuất các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng.

• Huy động tiền gửi kỳ hạn và không kỳ hạn từ các khách hàng cá nhân. Đảm bảo các doanh số sử dụng dịch vụ, sản phẩm của các đối tượng trên.

• Tăng trưởng dư nợ bảo đảm đầu ra an toàn cho Ngân hàng. Đảm bảo cho vay theo đúng các chính sách của Ngân hàng Nhà nước và LPBank, tuân thủ các quy định cho vay của Ngân hàng và của Pháp luật.