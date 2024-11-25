Tuyển Quản lý chất lượng Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 52 Huỳnh Thiện Lộc, Hòa Thạnh, Tân Phú,Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Kiểm soát chất lượng và số lượng nguyên vật liệu đầu vào và,đầu ra của thực phẩm, ít nhất 2 ngày/tuần tại bếp trung tâm. (ca làm việc theo bếp).

- Kiểm soát hướng dẫn nhân viên tuân thủ qui trình chế biến, chia suất, lưu mẫu và phục vụ tại bếp trung tâm và bếp cơ sở.

- Kiểm soát điều kiện vệ sinh ATTP và ATLĐ tại bếp trung tâm và các bếp cơ sở theo kế hoạch/đột xuất qua hình thức trực tiếp 2 cơ sở/tuần và Camera.

- Đào tạo huấn luyện cho nhân viên bếp về vấn đề ATTP .(5S, GMP, HACCP...).

- Chuẩn bị tiếp các đoàn kiểm tra cơ sở.

- Cập nhât thông tin qui trình ,qui định thay đổi

- Nhập số liệu và cân bằng phần mềm dinh dưỡng, lên thực đơn hàng tuần của hệ thống theo yêu cầu của Bếp trưởng.

- Nhập sổ kiểm thực 3 bước hàng ngày và phối hợp với Kế toán bếp kiểm kê CCDC của bếp hàng tháng.

- Tham gia giải quyết khiếu nại khách hàng về chất lượng và VSATTP.

- Lập báo cáo tuần, tháng các vấn đề tồn đọng và kết hợp với Bếp trưởng phân tích nguyên nhân, tìm giải pháp ngăn ngừa khắc phục các vấn đề ATVSTP liên quan đến nại khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Lương thưởng cạnh tranh theo năng lực.

Được làm việc trong môi trường hòa đồng năng động, có cơ hội thể hiện năng lực bản thân và thăng tiến trong công việc.

Thưởng Lễ Tết, lương tháng 13, 14.

Thưởng tất cả các ngày Lễ, Tết trong năm.

Thưởng kết hôn, sinh con, chăm sóc ốm đau.

Cơm trưa, đồng phục miễn phí.

Tham quan nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ.

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Giảm học phí cho con, em theo học tại Hệ thống của trường.

Được tham gia các khóa đào tạo thường xuyên về chuyên môn, kỹ năng.

Tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Nữ từ 25-35 tuổi.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị chất lượng, Công nghệ thực phẩm,...

- Kỹ năng mềm và giải quyết xử lý linh động các vấn đề phát sinh (nếu có).

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm QA/QC các bếp ăn của Nhà hàng, trường học,... từ 2 năm trở lên.

- Ứng viên có kỹ năng giao tiếp tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt

