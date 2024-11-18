Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN

Software Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN

Mức lương
15 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 4th floor, HH1 Meco Complex Department, 102 Truong Chinh lane, Phuong Mai ward, Dong Da district, Hanoi, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Tìm hiểu, đánh giá và đề xuất phương án kiểm thử (thủ công/ tự động) hiệu quả cho dự án
Viết kịch bản kiểm thử các chức năng theo yêu cầu bài toán
Chuẩn bị đủ dữ liệu test cho chức năng cần kiểm thử
Thực hiện kiểm thử độc lập theo kịch bản.
Thực hiện đánh giá rà soát chất lượng sản phẩm trong trường hợp gấp không có kịch bản kiểm thử.
Xây dựng dụng cụ cho automation test và viết script cho application test;
Báo cáo kết quả, tiến độ kiểm thử sản phẩm, bài toán
Viết tài liệu HDSD theo yêu cầu, đào tạo & hướng dẫn người dùng
Làm việc với các thành viên khác trong nhóm/phòng để hiểu về mục tiêu của dự án, thu thập và giải quyết các vấn đề liên quan đến kiểm thử;
Thực hiện kiểm thử sau tác động (ngày/đêm) theo yêu cầu bài toán

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu tối thiểu
Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học, chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành khác, có chứng chỉ ISTQB
Có kinh nghiệm triển khai nền tảng automation (Katalon, Selenium)
Thành thạo SQL, đã từng làm việc với một trong các hệ cơ sở dữ liệu Oracle, MySql, PostgreSql, MSSQL, ...
Nắm vững nghiệp vụ hệ thống trong mảng sản phẩm liên quan
Có khả năng sử dụng các công cụ kiểm thử tự động, kiểm thử hiệu năng...
Có kỹ năng lập kế hoạch cho các giai đoạn test.
Ưu tiên:
Ưu tiên
Có kinh nghiệm về các dự án xử lý giao dịch thu phí điện tử không dừng, thanh toán là lợi thế.
Có kỹ năng viết tài liệu, tư duy logic tốt
Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trách nhiệm.
Kỹ năng giao tiếp tốt
Hiểu biết sâu về qui trình sản xuất phần mềm, qui trình tiếp nhận, phân tích yêu cầu, thiết kế, triển khai phần mềm.
Có kiến thức về DevOps, CI /CD, Microservices
Có kiến thức về UI/UX. Quan tâm đến trải nghiệm người dùng.
Sẵn sàng ở lại làm thêm giờ theo yêu cầu của dự án, bài toán phát triển phần mềm

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Upto 40M
BHXH và các chế độ khác theo Luật Lao động
Thưởng các ngày lễ Tết theo tình hình Tài chính công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Toà nhà Văn Phòng HH1 Meco Complex, Ng. 102 Trường Chinh, Phương Đình, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam.

