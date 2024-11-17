Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

1. Đạt được các mục tiêu bán hàng được giao.

2. Phản hồi tất cả các câu hỏi và yêu cầu từ các khách hàng mới và khách hàng hiện tại.

3. Đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng theo chính sách của công ty.

4. Thường xuyên viếng thăm và giữ mối quan hệ tốt với khách hàng.

5. Thu thập, báo cáo thông tin, nhu cầu thị trường và ý kiến khách hàng.

6. Là cầu nối truyền đặt thông tin giữa công ty và khách hàng 1 cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.

7. Hỗ trợ nhóm giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu.

8. Cập nhật thông tin và duy trì quản lý cơ sở dữ liệu của công ty.

9. Hoàn thành các báo cáo doanh thu hàng tháng.

10. Đảm bảo thông tin liên lạc nội bộ trong phòng kinh doanh, đội ngũ hỗ trợ và các bộ phận liên quan hiệu quả.

11. Luôn đảm bảo tối đa trách nhiệm cá nhân để mang lại lợi nhuận cho công ty.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Am hiểu về thị trường Horeca, đặc biệt lĩnh vực thực phẩm

2. Năng động, tư duy tích cực, có tinh thần làm việc nhóm, có tinh thần trách nhiệm cao và chủ động trong các công việc được giao

3. Khả năng giao tiếp và diễn đạt tốt.

4. Trung thực, thái độ sẵn sàng làm việc, làm việc với cường độ cao, ham học hỏi, khao khát sáng tạo.

5. Có thể đi công tác theo yêu cầu.

6. Sử dụng thành thạo các phần mềm Office và các dụng cụ, máy móc văn phòng.

7. Có thành tích tốt trong việc phát triển doanh số, sản phẩm mới và mở rộng khách hàng là một điểm cộng.

8. Thẳng thắn, trung thực, tự tin, chân thành

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

- Thưởng lương tháng 13.

- Lương tháng 14 theo tình hình kinh doanh của công ty.

- Thưởng thâm niên.

- Ngày phép năm tăng theo thâm niên làm việc cụ thể: cứ 1 năm làm việc tăng thêm 1 ngày phép, đủ 15 ngày thì cứ 3 năm tăng thêm 1 ngày.

- Thưởng các kỳ lễ (30/4, 2/9) theo quy chế công ty.

- Có chế độ phát triển, đào tạo bản thân.

- Cung cấp công cụ dụng cụ phục vụ cho công việc,...

- Đi du lịch 1 năm/lần, tham gia các hoạt động ngoại khóa hằng quý hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin