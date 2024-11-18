Tuyển Thu mua/Mua hàng SUN WORLD HOLDING làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: TP Phủ Lý

Lập và phụ trách công tác mua sắm những trang thiết bị, vật tư (OS&E) cần thiết cho dự án đảm bảo đúng tiến độ: quản lý, theo dõi danh sách OS&E, lập Puchase Request (PR), Purchase Order (PO), theo dõi tiến độ hàng hóa, nhận hàng,... theo đúng Quy trình mua hàng của công ty;

Quản lý việc tiếp nhận, kiểm tra và xử lý các yêu cầu mua hàng từ các Phòng, Bộ phận gửi về Tổ mua hàng;

Kiểm tra chất lượng, số lượng của sản phẩm/dịch vụ khi nhập hàng về công ty;

Đảm bảo hợp đồng mua hàng, việc nhập, xuất hàng, các điều khoản thanh toán, giao nhận hàng theo đúng Quy trình và có đầy đủ chứng từ hợp lệ kèm theo;

Đối chiếu công nợ và làm thủ tục thanh toán; trao đổi và phối hợp chặt chẽ với Phòng Kế toán về các thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp;

Tham mưu, tư vấn cho các bộ phận và Ban Giám đốc về việc mua hàng.

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Hành chính, Kế toán hoặc các ngành có liên quan;

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương tại các Công Ty, Tập Đoàn quy mô lớn, ưu tiên trong lĩnh vực vui chơi giải trí, khách sạn nghỉ dưỡng;

Có hiểu biết sâu về Pháp luật, Hợp đồng mua hàng;

Sử dụng tiếng Anh thành thạo trong công việc là một lợi thế;

Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng;

Kỹ năng phân tích, tổng hợp dữ liệu thống kê tốt.

Sun World là Tập đoàn về Vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam với môi trường vô cùng năng động, chuyên nghiệp và phát triển không ngừng với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp. Đến với Sun World, người lao động sẽ được hưởng những quyền lợi như:

Hưởng mức lương hấp dẫn kèm theo như hỗ trợ nhà ở và các phụ cấp ăn ca, đi lại...;

Thưởng hiệu quả kinh doanh hàng tháng;

Được đóng bảo hiểm đầy đủ và quyền lợi bảo hiểm sức khỏe Suncare;

Được ưu đãi đặc biệt khi sử dụng dịch vụ tại các Khu vui chơi, giải trí cho bản thân và gia đình theo chế độ dành cho CBNV;

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ liên tục;

Có chính sách “An cư lạc nghiệp” - cấp nhà ở đối với cán bộ nhân viên có thâm niên.

