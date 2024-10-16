Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền - Sân Golf FLC BISCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

1. Mảng xây dựng chính sách

- Xây dựng quy trình, biểu mẫu nghiệp vụ, văn bản hướng dẫn và công cụ phục vụ tác nghiệp về tiền lương và chế độ phúc lợi; - Phân tích, so sánh dữ liệu thu nhập, chế độ chính sách trên thị trường, xem xét sự phù hợp các chương trình lương, thưởng hiện tại và tư vấn cấu trúc thu nhập cho Công ty; - Thực hiện khảo sát, phân tích, thiết kế và hiệu chỉnh các chính sách, giải pháp nhằm nâng cao trong công tác quản trị: Nội quy Lao động, Thỏa ước Lao động tập thể, Xây dựng chính sách lương, thưởng, phúc lợi và chế độ đãi ngộ,....cho Công ty; - Xây dựng các quy định và các mẫu HĐLĐ; Phụ lục Hợp đồng; cơ chế chấm dứt và thanh lý HĐLĐ áp dụng thống nhất toàn Công ty; - Xét tăng lương thưởng theo định kỳ hoặc theo yêu cầu khi có phát sinh, dựa trên quỹ lương đã được phê duyệt; - Xây dựng chính sách tiền lương và các chế độ đãi ngộ cho CBNV Công ty.

2. Mảng Lương, Phúc lợi, Bảo hiểm xã hội và Thuế TNCN - Thực hiện tác nghiệp trong công tác chấm công, công tác tiền lương, công tác khen thưởng, phúc lợi, công tác BHXH, chế độ thuế thu nhập cá nhân,...; - Tổ chức triển khai các chính sách về tiền lương và chế độ phúc lợi; - Quản lý dữ liệu lương và thu nhập thực tế, thực hiện báo cáo, cung cấp các số liệu lương cho bộ phận chính sách khi được yêu cầu. - Xét tăng lương thưởng theo định kỳ hoặc theo yêu cầu khi có phát sinh, dựa trên quỹ lương đã được phê duyệt.

3. Mảng Quan hệ lao động: - Tổ chức thực hiện nghiệp vụ trong công tác bố trí, sắp xếp nhân sự và quản lý nhân sự:

Đề xuất tham mưu và triển khai các thủ tục liên quan đến tiếp nhận, bố trí, sắp xếp nhân sự; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức vụ CBNV; Điều chuyển, điều động và biệt phái; Đề xuất, tham mưu, thực hiện điều chỉnh chức danh, cấp bậc công việc của các CBNV đột xuất và định kỳ.; Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến HĐLĐ: soạn thảo, ký kết, tạm hoãn, chấm dứt Học việc/Thử việc/HĐLĐ/Chuyên gia/Cộng tác viên/,...; Tham gia xây dựng và triển khai công tác đánh giá nhân sự định kỳ (tháng/quý/6 tháng/năm); Tham gia đầu mối giải quyết các vụ tranh chấp lao động, xử lý kỷ luật lao động; Quản lý, thực hiện các thủ tục liên quan đến các chế độ cho người lao động, NLĐ xin nghỉ việc.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Luật, Kinh tế, Kế toán

- Am hiểu Luật BHXH, Luật Lao động Luật Doanh nghiệp - Hiểu biết về hệ thống QTNS, hệ thống chính sách – quan hệ lao động, luật lao động

- Trên 3 năm kinh nghiệm làm việc lĩnh vực Nhân sự, chế độ chính sách, có kinh nghiệm triển khai hệ thống chính sách đãi ngộ phúc lợi

- Thành thạo tin học văn phòng, Excel

- Kỹ năng giao tiếp tốt, Kỹ năng đàm phán, thuyết phục, Kỹ năng phân tích, tổng hợp báo cáo, số liệu, thông tin, Khả năng về con số - Bảo mật thông tin, Cẩn thận, nguyên tắc, Trách nhiệm, Công bằng, chính trực, Ham học hỏi, Chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền - Sân Golf FLC BISCOM Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, thoải mái sáng tạo

• Chế độ phúc lợi tốt, ăn trưa free tại Canteen Công ty.

• Thu nhập cạnh tranh; Các chế độ chính sách phúc lợi hấp dẫn.

• Chơi golf miễn phí tại tất cả các sân trong hệ thống của FLC BISCOM.

